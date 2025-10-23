Siêu thị SATRA khuyến mãi mạnh, giảm 50% giá hàng thiết yếu

Hệ thống Satramart, Satrafoods đang triển khai chương trình khuyến mãi lớn mang tên “Một nửa yêu thương”, áp dụng từ ngày 18 đến 27-10 tại toàn bộ cửa hàng trên địa bàn TPHCM. Hàng loạt sản phẩm thiết yếu giảm giá sâu, kèm nhiều ưu đãi dành riêng cho khách hàng thành viên.

Theo đó, khách hàng thành viên SATRA khi mua sắm trong thời gian này sẽ được tặng quà theo giá trị hóa đơn. Cụ thể, từ 600.000 đồng, tặng 1 chai nước chấm Tường An ngon hảo hạng 900ml (ngày 25 và 26-10). Ngoài ra, với hóa đơn từ 99.000 đồng, người mua được chọn thêm 1 sản phẩm giá đặc biệt gồm: hạt nêm Aji-ngon Heo giảm muối 150g giá 14.300 đồng/gói; nước xả vải Downy huyền bí túi 3,5 lít giá 189.000 đồng/túi; dầu gội Rejoice siêu mượt 900ml giá 150.900 đồng/ chai; băng vệ sinh Kotex Maxcool French Spa SMC 8×48 giá 13.000 đồng/gói.

Bên cạnh các mặt hàng ưu đãi đặc biệt này, Satrafoods cũng giảm giá đồng loạt nhiều nhóm sản phẩm khác như dầu ăn, nước rửa chén, bột giặt, gia vị và đồ uống đóng chai, tạo điều kiện để người tiêu dùng dễ dàng chọn mua hàng Việt chất lượng với chi phí tiết kiệm.

Trong đó, với nhóm hàng hóa phẩm, bột giặt Lix hương nước hoa 5,5kg giảm từ 198.000 đồng còn 99.700 đồng (giảm 49%); nước rửa chén Sunlight thiên nhiên (lô hội & trà xanh) loại 1,8kg giá 74.300 đồng giảm còn 53.000 đồng/túi (giảm 29%). Nhóm thực phẩm chế biến nhanh, bột chiên giòn Meizan 150g giảm từ 9.800 đồng/túi còn 6.200 đồng/túi (giảm 37%); hạt nêm Aji-ngon heo 400g giảm từ 31.800 đồng/túi còn 26.300 đồng/túi (giảm 17%)…

Theo SATRA, đợt khuyến mãi tháng 10 là một trong những chương trình kích cầu thường niên, đồng thời tri ân khách hàng đã đồng hành cùng SATRA trong suốt 30 năm hình thành và phát triển.

PHƯƠNG LAN