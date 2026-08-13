Ngành bán lẻ tăng kết nối hàng Việt ra thế giới

Không chỉ đưa hàng quốc tế đến người tiêu dùng trong nước, các hệ thống bán lẻ nội địa còn trở thành đầu mối kết nối hàng Việt với đối tác và mạng lưới phân phối ở nước ngoài.

Đoàn doanh nghiệp Ba Lan tìm hiểu mô hình bán lẻ tại Co.opmart xa lộ Hà Nội, TPHCM (ẢNH: HỒNG ANH)

Giới thiệu hàng nhãn riêng đến đối tác

Đầu tháng 8-2026, đoàn công tác của Cục Đầu tư và thương mại Ba Lan tại TPHCM (PAIH), đại diện Phòng Khởi nghiệp và chuyển đổi công bằng (thuộc Văn phòng Thống chế vùng Lodzkie) và đoàn doanh nghiệp Ba Lan đã khảo sát mô hình bán lẻ tại Co.opmart xa lộ Hà Nội (phường Tăng Nhơn Phú, TPHCM). Tại buổi làm việc, đại diện Co.opmart xa lộ Hà Nội đã chia sẻ những thế mạnh của siêu thị trong tổ chức nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và phục vụ nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng; đồng thời giới thiệu các dòng hàng nhãn riêng Co.op Happy, Co.op Select và Co.op Finest. Theo đại diện Co.opmart xa lộ Hà Nội, những sản phẩm này được phát triển theo từng phân khúc, từ hàng thiết yếu có giá dễ tiếp cận đến nhóm hàng có chất lượng và giá trị gia tăng cao hơn. Cùng với chất lượng và giá bán, hàng nhãn riêng Co.op đang được phát triển theo hướng minh bạch chuỗi cung ứng và đáp ứng các tiêu chí xanh, điển hình là gạo ST25 phát thải thấp mới đưa ra thị trường gần đây... Sau khi tìm hiểu các sản phẩm, đại diện một số doanh nghiệp Ba Lan đánh giá cao chất lượng hàng nhãn riêng Co.op và bày tỏ mong muốn nghiên cứu khả năng nhập khẩu sang thị trường Ba Lan.

Trước đó, Saigon Co.op đã có một số hoạt động kết nối với các tổ chức và đối tác quốc tế. Cụ thể, vào tháng 3 năm nay, Liên hiệp Hợp tác xã người tiêu dùng Nhật Bản (JCCU) đến tìm hiểu mô hình Finelife, trao đổi kinh nghiệm quản trị, dịch vụ thành viên và phát triển bền vững trong lĩnh vực bán lẻ. Đầu tháng 4-2026, đoàn đại biểu Tổ chức Hợp tác xã ASEAN (ACO) đã khảo sát Co.opmart Hà Nội, tìm hiểu quy trình vận hành, quản lý chất lượng và sản phẩm đang kinh doanh. Hai bên cũng trao đổi về cơ hội xúc tiến thương mại trong mạng lưới hợp tác xã ASEAN. Đến tháng 5 vừa qua, phái đoàn Tổng Lãnh sự quán Indonesia cũng đã làm việc với Saigon Co.op về khả năng kết nối trong lĩnh vực bán lẻ và thương mại điện tử.

Chuẩn hóa để hàng Việt đi xa hơn

Ông Võ Hoàng Anh, Giám đốc Phòng Hàng nhãn riêng Saigon Co.op, cho biết, hệ thống hiện phát triển hơn 2.500 sản phẩm, trải rộng từ gạo, hạt điều, nông sản, thực phẩm chế biến đến khăn bông, quần áo và các mặt hàng phục vụ sinh hoạt hàng ngày.

Lợi thế của hàng nhãn riêng nằm ở khả năng phối hợp trực tiếp giữa nhà bán lẻ và nhà sản xuất. Một số dòng hàng cũng đang được phát triển theo hướng tiệm cận yêu cầu của thị trường quốc tế về truy xuất nguồn gốc, giảm phát thải, sử dụng nguyên liệu bền vững và bảo vệ môi trường. Đây là cơ sở để hàng nhãn riêng không chỉ cạnh tranh về giá mà còn nâng dần khả năng đáp ứng những thị trường có tiêu chuẩn cao.

Để củng cố nền tảng này, đầu năm 2026, Saigon Co.op ký 3 biên bản ghi nhớ với các đơn vị chuyên môn cấp quốc gia về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và truy xuất nguồn gốc. Nội dung hợp tác tập trung vào chuẩn hóa hàng hóa theo TCVN, thí điểm hệ thống truy xuất nguồn gốc và nâng cao năng lực kiểm soát chất lượng trong toàn chuỗi cung ứng.

Theo Saigon Co.op, hệ thống hiện có hơn 200 nhân sự chuyên trách về quản lý và kiểm soát chất lượng, phối hợp với các trung tâm kiểm nghiệm và cơ quan quản lý để giám sát hàng hóa từ khâu sản xuất đến phân phối. Chuỗi điểm bán trong nước qua đó vừa tạo đầu ra vừa giúp đánh giá sức mua, chất lượng và khả năng duy trì nguồn cung trước khi sản phẩm được giới thiệu với đối tác nước ngoài. “Chúng tôi đang tận dụng thế mạnh là hệ thống hợp tác xã để mở rộng hợp tác quốc tế. Cụ thể là đưa 2 nhóm hàng ra nước ngoài, gồm sản phẩm nhãn riêng Co.op Select và nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu mà thị trường quốc tế có nhu cầu cao”, ông Nguyễn Ngọc Thắng, Phó Tổng Giám đốc Saigon Co.op, cho biết.

Thống kê từ Saigon Co.op một trong những kênh đã phát huy hiệu quả hợp tác là NTUC FairPrice - hệ thống bán lẻ thuộc mô hình hợp tác xã tiêu dùng hàng đầu Singapore. Thông qua hệ thống bán lẻ này, nhiều sản phẩm Việt như cá basa phi lê, tôm, khoai lang, dưa lưới, bưởi da xanh, dừa, thực phẩm chế biến và các dòng gạo ST25... đã được đưa vào thị trường Singapore.

Ngoài Singapore, Saigon Co.op đã phối hợp với STC Natural Vina, đại diện thương mại của Tập đoàn Hee Chang (Hàn Quốc), đưa các sản phẩm nhãn riêng Co.op Select như nước chấm, bún, phở, gia vị, trà và cà phê... vào chuỗi H Mart tại Mỹ. Cũng thông qua STC Natural Vina, nhiều sản phẩm của Saigon Co.op được xuất khẩu thành công sang Canada.

Trong kế hoạch sắp tới, nhà bán lẻ Saigon Co.op cho biết sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các hệ thống bán lẻ và tổ chức hợp tác xã tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada cùng những thị trường mới như Ba Lan để từng bước đưa hàng hóa Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng quốc tế.

NGỌC THÙY