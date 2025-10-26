Sinh viên Đại học Công nghiệp TPHCM đăng quang Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Khoảnh khắc trao vương miện cho tân hoa hậu Hoàng Ngọc Như

Tối 25-10, Chung kết Hoa hậu Sinh viên Việt Nam – Miss University Vietnam 2025 chủ đề “Thanh xuân rực rỡ” diễn ra tại tỉnh Bắc Ninh.

Ban Giám khảo gồm: ông Nguyễn Trường Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam; Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng Thư ký Hội Sử học Việt Nam; Đại tá Nguyễn Thị Mai Thao, Phó Giám Đốc Truyền hình Công An Nhân dân; GS.TS Nhân trắc học Mai Văn Hưng, NSND - Đạo diễn Trọng Trinh; Đại tá - NSND Vi Hoa, Thượng tá - NSƯT Hoàng Loan; Thiếu tá - NSƯT Hà Thu Hương…

Trong đêm chung kết, 28 thí sinh trải qua các phần thi trình diễn: trang phục truyền thống, áo tắm, dạ hội và thuyết trình - ứng xử.

Các thí sinh trình diễn trong các phần thi

Trong phần thi thuyết trình - ứng xử, màn hình led trên sân khấu hiện 5 màu xanh, đỏ, vàng, hồng, cam. Top 5 cuối cùng lựa chọn ô màu yêu thích, mỗi ô chứa 4-6 bức ảnh chủ đề “Happy Việt Nam” phản ánh các góc nhìn về cuộc sống tại Việt Nam. Các thí sinh trình bày quan điểm về chủ đề.

Với phần thi này, Hoàng Ngọc Như chọn bức tranh màu vàng chủ đề “Niềm vui lao động”. Cô cho rằng trên thế giới có nhiều quốc gia nhưng chỉ một số ít được gọi là quốc gia hạnh phúc. Với cô, quốc gia hạnh phúc là nơi con người được sống trong hòa bình, ấm no, tự do và được yêu thương, hạnh phúc. Cô nói thấy may mắn khi mở ra 6 bức ảnh, 6 lát cắt về cuộc sống, lao động bình dị đời thường nhưng đong đầy cảm xúc.

“Dù miền núi hay miền xuôi, dù đồng bằng hay sông nước thì bất cứ nơi nào trên mảnh đất Việt Nam tôi cũng cảm nhận được niềm hạnh phúc chân thành từ chính con người Việt Nam. Hạnh phúc không nằm đâu xa mà nằm trong ánh mắt, nụ cười và trong từng hơi thở của cuộc sống”, Hoàng Ngọc Như nói.

Hoàng Ngọc Như trong phần thi thuyết trình - ứng xử

Chung cuộc, sinh viên Hoàng Ngọc Như đăng quang Tân Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025. Ngoài vương miện “Kỳ sắc thanh tâm”, cô còn nhận giải thưởng trị giá 200 triệu đồng.

Hoàng Ngọc Như cao 172cm, số đo 3 vòng lần lượt là 80 - 60 – 89cm. Cô được ban giám khảo đánh giá hội tụ vẻ đẹp tri thức, lòng nhân ái, bản lĩnh và nhan sắc.

Danh hiệu Á hậu 1, Á hậu 2, đồng Á hậu 3 lần lượt gọi tên các thí sinh: Trần Thị Thu Hiền (Đại học Văn Lang), Nguyễn Thị Kiều Anh (Đại học Công nghiệp Hà Nội) và Vũ Hồng Hạnh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội), Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương).

Hoàng Ngọc Như tỏa sáng tại chung kết

Top 5 Hoa hậu Sinh viên Việt Nam 2025

Các giải thưởng phụ: Người đẹp Nhân ái: Nguyễn Hồng Vân (Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp Hà Nội) Người đẹp Tài năng: Nguyễn Phương Anh (Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương) Người đẹp Truyền thông: Trần Bảo Anh (Đại học Ngoại thương) Người đẹp được yêu thích nhất: Trần Tuệ Hân (Học viện Tài chính) Người đẹp Du lịch: Trần Tuệ Hân (Học viện Tài chính) Người đẹp Hình thể: Bùi Thị Khánh Hòa (Đại học Phương Đông) Người đẹp Môi trường: Tống Ngọc Anh (Học viện Ngoại giao) Người đẹp Tri thức: Trần Bảo Anh (Đại học Ngoại thương) Người đẹp Thời trang: Vương Thị Thùy Trang (Đại học Điện lực) Người đẹp có gương mặt khả ái nhất: Vũ Hồng Hạnh (Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội) Người đẹp có nụ cười đẹp nhất: Trần Thị Thu Hiền (Đại học Văn Lang) Người đẹp có làn da đẹp nhất: Hoàng Ngọc Như (Đại học Công nghiệp TPHCM)

TIỂU TÂN