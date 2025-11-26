Sinh viên góp phần gìn giữ và lan tỏa nghệ thuật múa lân

Với dự án tốt nghiệp mang tên “Chuyện xưa Lân kể”, nhóm sinh viên chuyên ngành Truyền thông và tổ chức sự kiện, Cao đẳng FPT Polytechnic TPHCM, đã mang đến một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc dân tộc, kết hợp tinh tế giữa giá trị truyền thống và phong cách biểu diễn trẻ trung, hiện đại.

Tiết mục múa lân đặc sắc trong chương trình

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sự đồng hành của đoàn Lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường – một trong những đoàn lân uy tín và lâu đời tại Việt Nam, từng đạt nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế. Sự xuất hiện của đoàn chuyên nghiệp góp phần nâng tầm chất lượng đêm diễn.

Không gian chương trình được dàn dựng công phu với âm vang trống hội rộn ràng, dẫn dắt khán giả bước vào câu chuyện mang đậm màu sắc văn hóa dân gian. Các tiết mục múa lân đặc sắc như: Địa Bửu, Lân Tứ Quý, Lân Hái Lộc, Sư Tử Sinh Con, Lân nhảy hiện đại, đặc biệt là màn trình diễn Mai hoa thung và Rồng dạ quang đã để lại ấn tượng mạnh mẽ.

Các phần trình diễn do nhóm lân sư rồng Nhơn Nghĩa Đường thực hiện

Không đơn giản chỉ là những phần trình diễn đơn lẻ, các tiết mục được xâu chuỗi với nhau thành một câu chuyện để nói về quá trình hình thành và phát triển của nghệ thuật múa Lân. Thông qua câu chuyện do chính một chú Lân kể khán giả đã biết được sự ra đời của lân theo câu chuyện truyền thuyết của người Việt và từ đó cũng có sự khác biệt nhỏ trong nghệ thuật múa lân của Việt Nam với các nước trong khu vực châu Á.

Theo tiết lộ, toàn bộ công tác chuẩn bị và vận hành đều do nhóm sinh viên Thạch Hoa thực hiện. Bên cạnh biểu diễn, sự kiện còn mang đến loạt hoạt động tương tác, mini game tìm hiểu văn hóa thú vị, giúp người xem tiếp cận sâu hơn với lịch sử và ý nghĩa của nghệ thuật múa Lân.

Nhóm sinh viên Thạch Hoa muốn gửi gắm thông điệp về bảo tồn các giá trị truyền thống

Theo nhóm Thạch Hoa, "Chuyện xưa Lân kể" không chỉ là một dự án tốt nghiệp, một chương trình biểu diễn mà còn là lời nhắc đầy tự hào về một loại hình nghệ thuật truyền thống đang dần mai một giữa dòng chảy hiện đại.

Thông qua sự sáng tạo của sinh viên, dự án đã thành công trong việc đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với giới trẻ, khơi gợi trong họ niềm yêu thích và tinh thần gìn giữ di sản dân tộc.

HẢI DUY