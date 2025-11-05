Sinh viên về vùng lũ cứu hộ xe máy ngập lụt

Giữa những ngày Đà Nẵng vẫn còn phủ trong bùn đất sau lũ, những chàng trai Đội SOS Đại học Đông Á lại tất bật bên từng chiếc xe ngập nước của bà con vùng lũ.

Sinh viên Đại học Đông Á sửa xe máy ngập nước tại THPT Chu Văn An

Sáng 5-11, những chàng trai Đội SOS Đại học Đông Á tiếp tục có mặt tại điểm Trường THPT Chu Văn An (xã Hà Nha) và khu vực xung quanh để hỗ trợ bà con sửa xe máy bị ngập nước sau đợt lũ lịch sử vừa qua.

Giữa cơn mưa lất phất, nhiều người dân vui vẻ ngồi chờ đến lượt sửa xe tại điểm “cứu hộ” của sinh viên Trường Đại học Đông Á.

Hàng trăm phương tiện bị ngập nước được các bạn sinh viên lau chùi, thay nhớt, sấy khô động cơ, lau chùi bugi để khởi động lại sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ.

Các sinh viên hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh trường lớp

Chị Nguyễn Thị Lệ (trú phường An Thắng, TP Đà Nẵng) xúc động chia sẻ: “Nước lũ dâng gần đến gác lửng, xe máy ngâm trong bùn, vậy mà được các em sinh viên sửa giúp miễn phí, xe nổ lại, tôi mừng rơi nước mắt. Trong khó khăn mà nhận được tấm lòng như thế, thật quý lắm.”

Đã gần 5 ngày, Đội SOS Đại học Đông Á với 50 sinh viên ngành ô tô đã triển khai 5 điểm cứu hộ xe máy miễn phí tại các khu vực ngập sâu ở Đà Nẵng. Hoạt động được tổ chức tại các trường như: Trường THPT Nguyễn Khuyến (phường An Thắng), Trường THPT Nguyễn Trãi (phường Hội An Tây), Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi (xã Gò Nổi), Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển (xã Phú Thuận) và Trường THPT Chu Văn An (xã Hà Nha).

Đội cũng có mặt tại Huế để cứu hộ gần 300 xe máy bị ngâm nước nhiều ngày

Anh Lê Đình Lượng, Phó Bí thư Đoàn Trường Đại học Đông Á cho biết, cùng với hoạt động cứu hộ xe, đội còn hỗ trợ dọn dẹp, vệ sinh khuôn viên các trường học bị ngập. Trước đó, từ ngày 30-10 đến 1-11, đội cũng có mặt tại Huế để cứu hộ gần 300 xe máy bị ngâm nước nhiều ngày sau mưa lũ.

Em Nguyễn Văn Tú, sinh viên ngành Ô tô Đại học Đông Á chia sẻ, các sinh viên chỉ mong góp chút sức giúp bà con có phương tiện đi lại, sớm ổn định cuộc sống.

Còn em Trần Văn Sự, sinh viên năm cuối ngành Ô tô của trường Đại học Đông Á xem đây là bài học thực tế quý giá nhất: “Ở trường tụi em học lý thuyết và thực hành trong xưởng, còn hôm nay là thực tế ngoài đời. Bà con cần, mình biết gì thì chung tay giúp, còn trẻ mà, làm được gì cho người khác là vui rồi!”

Giữa những ngày miền Trung oằn mình trong mưa lũ, hình ảnh những sinh viên áo quần lấm lem dầu nhớt mà nụ cười vẫn rạng rỡ khiến ai chứng kiến cũng xúc động. Đây là năm thứ ba đội SOS Đại học Đông Á tham gia cứu hộ miễn phí xe cho người dân vùng ngập nặng, và là năm thứ tư kể từ chiến dịch cứu hộ hơn 3.000 xe máy cho bà con về quê tránh dịch tại đèo Hải Vân năm 2021.

Không chỉ dừng ở việc sửa xe, vừa qua, tuổi trẻ Đại học Đông Á còn lan tỏa tinh thần sẻ chia bằng nhiều hoạt động thiết thực như nấu và gửi 600 suất ăn gồm cháo, bánh mì trứng và sữa đến bệnh nhân bị kẹt lại tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam; hỗ trợ vận chuyển 300 lít dầu diesel và 250 chai nước suối gửi đến lực lượng cứu hộ để chuyển về Bệnh viện Duy Xuyên, nơi nhiều bệnh nhân đang cấp cứu trong điều kiện thiếu nhiên liệu và nước uống…

Đội SOS Đại học Đông Á hỗ trợ vận chuyển 300 lít dầu diesel, 250 chai nước suối đến điểm tập kích của lực lượng cứu hộ để gửi về Bệnh viện Duy Xuyên ngày 29-10

Đoàn trường Đại học Đông Á tổ chức nấu và chuẩn bị 600 suất ăn tiếp sức bà con đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Quảng Nam ngày 28-10

Trong gian khó mới thấy tình người càng bền chặt. Những bàn tay dính dầu nhớt, những suất cháo nóng được gửi đi… là minh chứng cho tinh thần nhân ái, trách nhiệm cộng đồng của tuổi trẻ Đại học Đông Á.

Tiếp nhận 20 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng lũ Sáng 5-11, Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tổ chức tiếp nhận 20 tấn hàng gồm các nhu yếu phẩm trị giá khoảng 1,2 tỷ đồng, do Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh gửi tặng để hỗ trợ người dân vùng lũ. Ông Lê Trí Hải, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng, cho biết sau khi tập kết hàng hóa, Hội đóng gói, liên hệ và trực tiếp đưa về các địa phương bị ảnh hưởng nặng nhất để trao, động viên người dân vượt qua khó khăn. Hội Doanh nhân trẻ TP Đà Nẵng tiếp nhận 20 tấn hàng hỗ trợ người dân vùng lũ Ngoài ra, Hội tiếp nhận 200 triệu đồng từ Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam và 20 triệu đồng từ Hội Doanh nhân trẻ Quảng Trị để hỗ trợ người dân vùng lũ. Trước đó, Hội huy động gần 1,5 tỷ đồng hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ trên địa bàn thành phố. Ông Phạm Trọng Nghĩa, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh cho biết, hưởng ứng tinh thần “Doanh nhân trẻ cả nước cùng hướng về miền Trung”, Hội kêu gọi các doanh nghiệp san sẻ khó khăn, tiếp thêm nguồn lực để người dân vùng lũ sớm vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh sẽ tiếp tục hỗ trợ đợt 2 cho người dân miền Trung thời gian tới.

XUÂN QUỲNH