Sở GD-ĐT Hà Nội phản hồi về việc chậm trễ cho học sinh nghỉ học khi ngập lụt

Ngày 1-10, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội đã có trao đổi với báo chí về việc ban hành chậm trễ quyết định cho học sinh nghỉ học ngày 30-9 khi trên địa bàn Hà Nội có mưa lớn kéo dài nhiều giờ, gây ngập lụt và ùn tắc giao thông.

Lý giải trước phản ứng của phụ huynh, đại diện Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, trong tất cả chỉ đạo từ đầu năm học, đặc biệt là trước mỗi đợt mưa bão, Sở GD-ĐT đều yêu cầu các trường chủ động xây dựng phương án và hình thức học phù hợp, nhất là tại những khu vực có nguy cơ ngập lụt.

"Việc quyết định nghỉ học trên diện rộng sẽ phải cân nhắc kỹ", đại diện Sở GD-ĐT nhấn mạnh. Trên địa bàn Hà Nội có hàng triệu học sinh và gia đình, nên khi con nghỉ học, nhiều phụ huynh vẫn phải đi làm sẽ gặp khó khăn lớn trong việc trông nom, quản lý con. Hơn nữa, thiên tai, ngập lụt không ảnh hưởng đồng đều trên tất cả các khu vực. Vì vậy, việc giao quyền chủ động cho các hiệu trưởng căn cứ tình hình thực tế tại địa phương để quyết định là phù hợp và linh hoạt hơn. Bởi theo quy định hiện hành, các hiệu trưởng có quyền dựa trên tình hình thực tế để quyết định cho học sinh lùi thời gian vào học, nghỉ học và có kế hoạch dạy bù phù hợp.

Ngày 30-9, rất nhiều học sinh của Hà Nội đã phải lội nước nhiều giờ để về nhà

Đại diện Sở GD-ĐT cũng cho biết, văn bản chỉ đạo chủ động ứng phó với bão số 10 đã được phát hành vào sáng 30-9 nên việc đột ngột thông báo nghỉ toàn thành phố vào gần trưa khi học sinh đã tới trường sẽ tạo ra sự xáo trộn lớn. Phương án hợp lý hơn là để các trường tiếp tục chủ động trông giữ khi phụ huynh chưa đến đón được. Hơn nữa, trên thực tế, nhiều trường đã nhanh chóng thông báo cho phụ huynh đón con ngay sau khi kết thúc buổi học sáng và cho học sinh nghỉ học buổi chiều để đảm bảo an toàn.

Tới chiều tối 30-9, sau khi cập nhật tình hình, Sở GD-ĐT Hà Nội chính thức ra quyết định cho học sinh tất cả các cấp từ mầm non đến THPT trên toàn thành phố nghỉ học ngày 1-10. Đồng thời, để các trường học bị ảnh hưởng bởi mưa ngập khẩn trương dọn dẹp, vệ sinh, khử khuẩn để sẵn sàng đón học sinh quay lại lớp.

NGUYỄN QUỐC