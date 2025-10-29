Sơ tán khẩn cấp người dân các vùng sạt lở núi ở Gia Lai

Chiều 29-10, ông Huỳnh Tân, Chủ tịch UBND xã An Hòa (tỉnh Gia Lai), cho biết địa phương đang khẩn trương vận động 59 hộ dân sinh sống trong vùng có nguy cơ sạt lở núi Trà Cong (thôn Trà Cong, xã An Hòa) di chuyển đến nơi an toàn ngay trong tối cùng ngày.

Theo ông Huỳnh Tân, mưa lũ trên địa bàn đang diễn biến phức tạp, trong khi khu vực núi Trà Cong tiềm ẩn nguy cơ sạt lở, đá lăn rất cao. Trước mắt, xã vận động người dân di dời, bố trí ở ghép tại nhà người thân, hộ dân lân cận; trường hợp mưa lớn kéo dài sẽ tổ chức di chuyển đến khu vực an toàn đã được chuẩn bị sẵn...

Địa phương tổ chức giăng dây khu vực nhà dân có nguy cơ sạt lở núi Gành, xã Đề Gi

Ông Tân nhấn mạnh, yêu cầu về đảm bảo an toàn, tính mạng người dân là trên hết. “Bằng mọi giá, chúng tôi sẽ di dời, đưa toàn bộ bà con ra khỏi khu vực nguy hiểm trong đêm nay”, ông Tân nói.

Cùng ngày, mưa lớn khiến nhiều vách núi tại xã An Hòa bị xói lở, một số đoạn đường lên xã An Toàn sạt lở, hở hàm ếch, song việc đi lại vẫn cơ bản đảm bảo.

Một điểm sạt lở núi ở đường lên La Vuông, phường Hoài Nhơn Bắc

Chiều tối 29-10, một lãnh đạo Sở NN-MT tỉnh Gia Lai cho biết, mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã gây sạt trượt đất đá tại một số khu vực trên địa bàn. Trong đó, tuyến đường vào Trạm OPY 500kV (thuộc Nhà máy Thủy điện Ia Ly, xã Ia Ly) và tuyến đường đi La Vuông (phường Hoài Nhơn Bắc) đã bị sạt lở.

Hiện trường vụ sạt lở núi ở khu vực xã Ia Ly (Gia Lai)

Trước tình hình trên, chính quyền các địa phương đã tổ chức sơ tán người dân khỏi vùng nguy hiểm. Tại xã Ia Ly, 6 hộ dân (23 nhân khẩu) sống gần đường vào Trạm OPY 500kV đã được di dời đến nơi an toàn.

Lực lượng chức năng đang triển khai vận động, di dời người dân vùng sạt lở núi Gành sơ tán

Tại xã Đề Gi (Gia Lai), lực lượng chức năng đang bố trí ở khu vực núi Gành để thông báo cho các hộ dân sống gần chân núi chủ động di dời, đảm bảo an toàn trong mưa lũ. Theo đó, địa phương sẽ tổ chức sơ tán khẩn 15 hộ dân (51 nhân khẩu) ở khu vực núi Gành (đoạn thôn Đức Phổ 1, xã Đề Gi) đến nơi an toàn.

NGỌC OAI