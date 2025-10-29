Xã hội

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên người dân vùng ngập lụt

Chiều 29-10, sau khi làm việc tại Trung tâm hành chính TP Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đi khảo sát, thăm và động viên người dân vùng ngập lụt ở phường Điện Bàn Đông và kiểm tra khu vực sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây (TP Đà Nẵng). 

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm, động viên người dân vùng ngập lụt. Thực hiện: XUÂN QUỲNH

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà thăm hỏi tình hình đời sống, chia sẻ khó khăn, động viên người dân cố gắng khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống sau lũ. Phó Thủ tướng đề nghị địa phương bám sát diễn biến mưa lũ, khẩn trương chủ động ứng phó kịp thời, hiệu quả theo phương châm “4 tại chỗ”.

Thống kê sơ bộ, phường Điện Bàn Đông (TP Đà Nẵng), hiện có 13 khối phố bị ngập lụt một phần và hoàn toàn, ảnh hưởng đến gần 3.600 hộ dân.

Hiện tại tuyến đường DT608, DH8, DH9, đường Phạm Như Xương qua địa bàn phường bị ngập lụt.

Các tuyến đường bê tông khu dân cư, khối phố bị ngập úng cục bộ, ảnh hưởng khoảng 60 ha rau màu và hoa, gần 11.000 con gia cầm, vật nuôi khác.

Cùng với đó, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã kiểm tra tình trạng sạt lở bờ biển tại phường Hội An Tây.

XUÂN QUỲNH

