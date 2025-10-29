Xã hội

Lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An có khả năng cao hơn lũ năm 1964

Theo dự báo, trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An (TP Đà Nẵng) trên báo động 3 là 1,5m, ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,1m.

Chiều tối 29-10, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát tin lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Theo cập nhật, mực nước lúc 18 giờ ngày 29-10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,56m, trên báo động 3 là 1,56m.

29-10-mua-lu-lam-ngap-2.jpg
Lũ dâng cao gây ngập hàng chục ngàn ngôi nhà tại TP Đà Nẵng

Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 18,6m, trên báo động 3 là 3,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,87m, trên báo động 3 là 1,07m; tại Câu Lâu ở mức 5,32m, trên báo động là 3 là 1,32m, tại Hội An ở mức 3,11m, trên báo động 3 là 1,11m.

Dự báo trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng trên báo động 3 là 1,6 - 1,8m, ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009.

28-10-Da-Nang-lu-8.JPG
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Thăng Điền (TP Đà Nẵng) bị nước lũ tràn qua, giao thông ách tắc

Lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động 3 là 1,45 - 1,5m, ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964. Tại Hội An trên báo động 3 là 1,5m, ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,1m.

