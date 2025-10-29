Lũ trên sông Thu Bồn tại Hội An có khả năng cao hơn lũ năm 1964

Chiều tối 29-10, Đài Khí tượng thuỷ văn Trung bộ phát tin lũ khẩn cấp đặc biệt lớn trên sông Vu Gia - Thu Bồn. Theo cập nhật, mực nước lúc 18 giờ ngày 29-10 trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa ở mức 10,56m, trên báo động 3 là 1,56m.
Sông Thu Bồn tại Nông Sơn ở mức 18,6m, trên báo động 3 là 3,6m; tại Giao Thủy ở mức 9,87m, trên báo động 3 là 1,07m; tại Câu Lâu ở mức 5,32m, trên báo động là 3 là 1,32m, tại Hội An ở mức 3,11m, trên báo động 3 là 1,11m.
Dự báo trong 6-18 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên và đạt đỉnh. Đỉnh lũ trên sông Vu Gia tại Ái Nghĩa khả năng trên báo động 3 là 1,6 - 1,8m, ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 2009.
Lũ trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu trên báo động 3 là 1,45 - 1,5m, ở mức xấp xỉ lũ lịch sử năm 1964. Tại Hội An trên báo động 3 là 1,5m, ở mức cao hơn lũ lịch sử năm 1964 là 0,1m.