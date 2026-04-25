Sôi nổi các hoạt động văn hóa, thể thao tại địa bàn cơ sở

Ngày 25-4, chào mừng các ngày lễ lớn, một số phường, xã trên địa bàn TPHCM tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao thu hút đông đảo người dân, vận động viên tham gia.

Tại phường Bình Dương đã tổ chức chương trình Diễu hành và Hội thi trang trí xe hoa tuyên truyền lưu động, với chủ đề “Tháng 4 lịch sử - Rực rỡ non sông”.

Điểm nhấn của chương trình là phần diễu hành xe hoa tuyên truyền với những mô hình sáng tạo, tái hiện sinh động chặng đường đấu tranh cách mạng, tôn vinh những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời lan tỏa thông điệp về tinh thần đoàn kết, khát vọng vươn lên của địa phương trong thời kỳ mới.

Phường Bình Dương tổ chức Diễu hành xe hoa chào mừng “Tháng 4 lịch sử - Rực rỡ non sông”

Trong khuôn khổ chương trình Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, phường Bình Hòa cũng tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao sôi nổi như: thi đấu kéo co, đẩy gậy rèn luyện sức khỏe, trò chơi dân gian đập heo đất...

Một tiết mục tại lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, do phường Bình Hòa tổ chức

Tại phường Thủ Dầu Một đã diễn ra Giải võ thuật cổ truyền, thu hút đông đảo vận động viên tham gia. Các võ sĩ thi đấu với tinh thần thượng võ, đoàn kết, trung thực, góp phần tạo nên thành công chung của giải.

Theo lãnh đạo phường Thủ Dầu Một, thời gian qua, phong trào võ thuật trên địa bàn phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo thanh thiếu nhi tham gia luyện tập tại các câu lạc bộ. Việc duy trì và phát triển các giải đấu không chỉ giúp võ sinh có cơ hội cọ xát, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn góp phần lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất, ý chí và bản lĩnh.

Tại Trường Tiểu học Chánh Phú Hòa, UBND phường Chánh Phú Hòa tổ chức lễ khai mạc Giải Việt dã năm 2026 thu hút đông đảo cán bộ, người dân và vận động viên tham gia.

Các đại biểu và vận động viên tham dự lễ khai mạc

Giải việt dã năm nay quy tụ nhiều lứa tuổi, từ học sinh đến người dân, với các nội dung thi đấu phù hợp từng nhóm. Ban tổ chức đã trao cờ lưu niệm cho 21 đơn vị tham gia, gồm các khu phố và trường học trên địa bàn.

Các vận động viên sôi nổi tham gia Giải việt dã

Ban tổ chức trao giải cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

TÂM TRANG