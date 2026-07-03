Sôi nổi giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào

Ngày 3-7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, diễn ra các hoạt động mở đầu Chương trình Giao lưu sĩ quan trẻ biên giới Việt Nam - Lào năm 2026.

Đoàn đại biểu sĩ quan trẻ lực lượng bảo vệ biên giới hai nước cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại mốc quốc giới 460

Tại cửa khẩu Thanh Thủy, Đại tá Nguyễn Quốc Hiếu, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Việt Nam, trưởng đoàn sĩ quan trẻ Việt Nam, chủ trì lễ đón đoàn đại biểu sĩ quan trẻ biên giới Lào.

Đoàn Lào do Đại tá Đao-Kay Lợt-Li-Văn, Phó Chính ủy, Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Quốc phòng Lào, làm trưởng đoàn.

Lễ đón đoàn sĩ quan trẻ biên giới Lào được tổ chức trang trọng tại cửa khẩu Thanh Thuỷ

Sau lễ đón, đoàn đại biểu hai nước đến khu vực cột mốc quốc giới 460, tham gia trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên. Hoạt động nhằm tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp khu vực biên giới, đồng thời thể hiện tình đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Các đại biểu gắn biển tại khu vực trồng hàng cây và vườn hoa hữu nghị thanh niên

Tiếp đó, sĩ quan trẻ hai nước tham gia chạy việt dã xuyên biên giới cự ly 3km, xuất phát từ cửa khẩu Thanh Thủy, qua khu vực cửa khẩu Nậm On của Lào rồi quay lại điểm xuất phát. Cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai bên biên giới đã nhiệt tình cổ vũ, tạo không khí sôi nổi, thân thiện.

Sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam - Lào tham gia chạy việt dã xuyên biên giới

Chuỗi hoạt động ngoài trời khép lại bằng trận giao lưu bóng chuyền giữa sĩ quan trẻ hai nước.

Sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam - Lào giao lưu bóng chuyền

Các hoạt động trên là điểm nhấn trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3; góp phần tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả phối hợp trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, xây dựng khu vực biên giới hòa bình, ổn định và phát triển.

Các đại biểu chụp ảnh cùng các vận động viên

DƯƠNG QUANG - LÊ THẠCH