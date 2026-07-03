Đưa thêm 7 thi thể sau động đất ở Venezuela khỏi hiện trường

Ngày 3-7, thông tin từ Bộ Công an, đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam “chạy đua” với thời gian tại Venezuela để tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ người dân mắc kẹt trong các tòa nhà đổ nát.

Máy móc chuyên dụng được sử dụng tìm kiếm nạn nhân. Ảnh: BỘ CÔNG AN

Trong ngày, các cán bộ, chiến sĩ cứu nạn, cứu hộ của Bộ Công an tham gia tìm kiếm tại tâm chấn khu đô thị Playa Grande, quận Catia la Mar, bang La Guaira.

Tại đây, đoàn phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng sở tại để xác định và đưa 23 thi thể nạn nhân ra ngoài.

Địa hình tại Playa Grande sau thảm họa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn

Theo cán bộ, chiến sĩ của đoàn, địa hình tại Playa Grande sau thảm họa tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, các khối bê tông đổ nát, kết cấu không ổn định và nguy cơ sạt lở thứ cấp luôn chực chờ.

Song, với bản lĩnh và kinh nghiệm cùng trang thiết bị chuyên dụng, đoàn tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm sang các ngõ ngách sâu hơn, để không bỏ sót bất cứ manh mối nào.

Chó nghiệp vụ tham gia tìm kiếm nạn nhân

Trong ngày, đoàn đã đưa ra khỏi các đống đổ nát thêm 7 thi thể nạn nhân. Công tác tìm kiếm tại các khu vực được phân công vẫn diễn ra tích cực.

Tính tới thời điểm này, số lượng thi thể tìm thấy, bàn giao cho lực lượng chức năng Venezuela là 30 người.

Đoàn công tác rà soát kỹ càng mọi ngóc ngách để không bỏ sót nạn nhân nào

Đoàn cứu nạn, cứu hộ Việt Nam xác định, sẽ không dừng lại cho đến khi mọi khả năng tìm kiếm được thực hiện triệt để nhất.

ĐỖ TRUNG - LÊ HOÀNG