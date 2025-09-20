Sôi nổi hoạt động đổi sách, truyện cũ lấy quà xanh ở Quảng Ngãi

Tại lễ phát động “Ngày Vệ sinh môi trường” nhân Ngày Dọn rác Thế giới 2025, Đoàn phường Cẩm Thành tổ chức hoạt động “Đổi sách, truyện cũ lấy quà xanh”.
Anh An Việt Đạt, Bí thư Đoàn phường Cẩm Thành cho biết, hoạt động vừa khuyến khích tinh thần đọc sách, vừa tái sử dụng tài nguyên, giảm thiểu rác thải, mang lại niềm vui và những món quà thân thiện với môi trường cho người tham gia.
Nhân Ngày Dọn rác Thế giới 2025, có 122 đoàn viên, thanh niên từ Chi đoàn Tham mưu Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, CLB Trường Phạm Văn Đồng, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên phường Cẩm Thành, các thành viên CLB Let’s Do It,… đã cùng ra quân thu gom, xử lý rác thải.
Chỉ trong buổi sáng, các đoàn viên, thanh niên đã thu gom khoảng 500kg rác, góp phần làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, lan tỏa thông điệp “Sống xanh – Hành động ngay hôm nay”.