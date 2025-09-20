Sôi nổi hoạt động đổi sách, truyện cũ lấy quà xanh ở Quảng Ngãi

Tại lễ phát động “Ngày Vệ sinh môi trường” nhân Ngày Dọn rác Thế giới 2025, Đoàn phường Cẩm Thành tổ chức hoạt động “Đổi sách, truyện cũ lấy quà xanh”.

Các em nhỏ tham gia đổi sách, đổi truyện cũ lấy quà xanh. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Cứ 10 quyển sách, truyện cũ đổi 1 túi xách vải, 7 quyển đổi 1 cây lớn, 5 quyển đổi 1 cây nhỏ. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Anh An Việt Đạt, Bí thư Đoàn phường Cẩm Thành cho biết, hoạt động vừa khuyến khích tinh thần đọc sách, vừa tái sử dụng tài nguyên, giảm thiểu rác thải, mang lại niềm vui và những món quà thân thiện với môi trường cho người tham gia.

Các thông điệp về môi trường tại chương trình. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Những chậu xương rồng và túi vải là quà mà mọi người sẽ nhận khi tham gia đổi sách, đổi truyện cũ. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Các em nhỏ hào hứng nhận cây sen đá. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Nhân Ngày Dọn rác Thế giới 2025, có 122 đoàn viên, thanh niên từ Chi đoàn Tham mưu Công an tỉnh, Hội Chữ thập đỏ, CLB Trường Phạm Văn Đồng, đoàn viên thanh niên, tình nguyện viên phường Cẩm Thành, các thành viên CLB Let’s Do It,… đã cùng ra quân thu gom, xử lý rác thải.

Lực lượng công an tham gia ra quân dọn rác. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Thu gom rác vào bao. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Tập kết rác thải. Ảnh: Đoàn phường Cẩm Thành

Chỉ trong buổi sáng, các đoàn viên, thanh niên đã thu gom khoảng 500kg rác, góp phần làm sạch các tuyến đường, khu dân cư, lan tỏa thông điệp “Sống xanh – Hành động ngay hôm nay”.

NGUYỄN TRANG