Bãi rác Đa Phước sẽ tiếp nhận rác ngoài giờ nếu TPHCM có yêu cầu

VWS khẳng định mọi hoạt động tiếp nhận xử lý rác tại bãi rác Đa Phước từ 1-12 đến nay diễn ra thuận lợi và sẵn sàng đồng hành trong công tác tiếp nhận, xử lý rác vào những thời gian cao điểm khi Thành phố có yêu cầu.

Đơn vị thu gom rác trên đường Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, TPHCM

Ngày 8-12, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam (VWS) – đơn vị quản lý bãi rác Đa Phước có văn bản gửi UBND TPHCM, Sở Nông nghiệp và Môi trường TPHCM (NN-MT) báo cáo về việc thay đổi thời gian tiếp nhận và xử lý rác từ ngày 1-12 tại Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước.

Theo VWS, trước đây khối lượng rác của TPHCM giao đến bãi rác Đa Phước có công suất dưới 4.000 tấn/ngày nên VWS chỉ tổ chức hoạt động 12/24h. Sau đó, Thành phố giao thêm với khối lượng vượt trên 5.000 tấn/ngày đêm. Vì thế, VWS đã điều chỉnh kế hoạch tiếp nhận và tổ chức tăng ca vận hành toàn thời gian 24h/24h nhằm tránh ùn tắc giao thông và giúp các xe vận chuyển rác có thể quay đầu 2-3 chuyến trong ngày.

Tuy nhiên, kể từ đầu năm 2025 đến nay, Thành phố đã giảm khối lượng giao đến chỉ còn khoảng 4.000 tấn/ngày như giai đoạn ban đầu. Trong khi đó, bãi rác Đa Phước vẫn tổ chức vận hành 24/24h, dẫn đến chi phí tăng cao, không hiệu quả cả về nhân công lẫn máy móc thiết bị, buộc VWS không thể duy trì tiếp tục. Do đó, VWS đã nhiều lần gửi văn bản đến UBND TPHCM và Sở NN-MT về việc thay đổi thời gian tiếp nhận từ 18 giờ đến 6 giờ mỗi ngày, bắt đầu từ ngày 1-12. Việc thay đổi thời gian tiếp nhận rác đã được UBND TPHCM và Sở NN-MT biết trước và đã có lộ trình, kế hoạch chuẩn bị.

"Mọi hoạt động tiếp nhận xử lý rác sau thời gian điều chỉnh từ 1-12 đến nay đang diễn ra thuận lợi và hoạt động ổn định. VWS luôn sẵn sàng đồng hành, phối hợp cùng UBND TPHCM, Sở NN-MT trong công tác tiếp nhận và xử lý rác vào những thời gian cao điểm hoặc khó khăn khi Thành phố có văn bản yêu cầu", VWS khẳng định.

THANH HIỀN