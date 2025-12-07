Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội ô nhiễm nặng

Chiều 7-12, trên hệ thống quan sát đánh giá chất lượng không khí toàn cầu IQAir cho thấy, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại Hà Nội là 211 (ở mức màu tím, rất có hại cho sức khỏe người).

Đáng lo ngại là nồng độ bụi mịn PM2.5 tại Hà Nội lên tới gần 136 µg/m3 , cao gấp gần 10 lần khuyến nghị của Tổ chức Y tế Thế giới (không quá 15 µg/m3). Với chỉ số AQI trên, vào 17 giờ cùng ngày, Hà Nội nằm trong 3 thành phố ô nhiễm nhất thế giới gồm: Delhi (Ấn Độ), Hà Nội và Lahore (Pakistan).

Thời gian gần đây, không chỉ Hà Nội mà nhiều địa phương ở phía Bắc như: Hưng Yên, Bắc Ninh, Phú Thọ, Thái Nguyên… cũng trong tình trạng chất lượng không khí ở mức có hại cho sức khỏe.

Chất lượng không khí tại Hà Nội bị ô nhiễm nặng với bụi mịn PM2.5 tăng cao

Theo một số chuyên gia môi trường, chất lượng không khí bị ô nhiễm hơn trong thời gian gần đây là do thời tiết thay đổi, gió mùa Đông Bắc hanh khô khiến các chất ô nhiễm không phát tán được lên cao mà tập trung sát mặt đất. Cùng với đó, các hoạt động về giao thông, công nghiệp, xây dựng và dân sinh gia tăng mạnh vào dịp cuối năm, làm phát sinh bụi mịn và nhiều chất gây ô nhiễm.

Chỉ số AQI tại Hà Nội vào nhiều khu vực ở phía Bắc vào chiều 7-12 ở mức rất cao

Để bảo vệ sức khỏe, Bộ Y tế khuyến cáo người dân theo dõi thường xuyên tình hình chất lượng không khí, nhằm chủ động thực hiện biện pháp bảo vệ sức khỏe.

Bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm nhất thế giới chiều 7-12

Khi chỉ số AQI ở mức xấu từ 151 đến 200, người dân cần hạn chế hoạt động ngoài trời, lựa chọn thời điểm ít ô nhiễm để làm việc và nghỉ ngơi nhiều hơn. Việc sử dụng xe đạp, phương tiện giao thông công cộng được khuyến khích để giảm tiếp xúc với không khí ô nhiễm. Người già, trẻ em, người có bệnh lý hô hấp nên thực hiện các hoạt động trong nhà, vệ sinh mũi, họng và mắt bằng nước muối sinh lý. Khi chỉ số AQI ở mức rất xấu từ 201 đến 300, mọi hoạt động ngoài trời nên được hạn chế tối đa.

MINH KHANG