Các địa phương ven biển trồng hơn 11.600ha rừng

Ngày 8-12, tại tỉnh Cà Mau, Bộ NN-MT tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Đề án bảo vệ và phát triển rừng vùng ven biển nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu và thúc đẩy tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

Hội nghị tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Trong ảnh: Ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm (Bộ NN-MT) phát biểu tại hội nghị

Theo Bộ NN-MT, giai đoạn 2021 - 2025, các tỉnh vùng ven biển đã triển khai 147 dự án bảo vệ và phát triển rừng, tổng vốn đầu tư 2.631 tỷ đồng.

trong đó, vốn ngân sách Trung ương 389 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương 551 tỷ đồng; còn lại là vốn ODA, vốn tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.

Các địa phương đã tổ chức bảo vệ 281.000ha rừng ven biển, đạt 102% so với kế hoạch của đề án. Tổng diện tích trồng rừng là 11.627ha (trong đó, rừng ngập mặn 7.741ha), đạt 58% so với kế hoạch của đề án.

Bên cạnh những thuận lợi, quá trình triển khai đề án cũng gặp một số khó khăn, thách thức như: mỗi năm, các tỉnh chịu tác động của bão và áp thấp nhiệt đới với tần suất cao, triều cường, gió chướng.

cùng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng gây xói lở bờ biển cửa sông, mất đất, mất rừng, khó khăn cho các hoạt động trồng rừng, làm suy giảm hệ sinh thái ven biển.

Quỹ đất để trồng rừng ven biển ngày càng ít và khó khăn hơn, chủ yếu diện tích nhỏ lẻ, manh mún; nhiều nơi phải áp dụng các giải pháp kỹ thuật gây bồi, tạo bãi mới trồng được, dẫn đến giá thành trồng rừng ven biển rất cao.

Trồng rừng chống sạt lở bờ biển tỉnh Cà Mau

Tại hội nghị, ông Triệu Văn Lực, Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm (Bộ NN-MT) nhấn mạnh, rừng ven biển có vai trò rất quan trọng, là bức tường xanh giảm sóng, chắn gió, bảo vệ các công trình ven biển, góp phần ứng phó biến đổi khí hậu.

Phó Cục trưởng Cục Lâm nghiệp và kiểm lâm đề nghị các tỉnh ven biển rà soát kỹ quỹ đất, lên kế hoạch chi tiết cho từng năm một, ghi rõ tiến độ thực hiện trồng rừng đến năm 2030.

Tiếp tục làm tốt và hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho người dân, cộng đồng dân cư ở vùng ven biển về công tác trồng rừng.

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, các giải pháp kỹ thuật tiên tiến trong quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ven biển. Huy động các nguồn lực tham gia trồng rừng, tạo bức tường xanh ven biển.

TẤN THÁI