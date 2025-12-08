Rác, nước bẩn "tấn công" biển Ninh Hòa

Bờ biển phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa nổi tiếng với vẻ đẹp hoang sơ, nhưng khu vực này đang ngập rác, rác kéo dài và nằm dày trên cát.

Cảnh tượng khó coi trên bãi biển phường Đông Ninh Hòa. Thực hiện: HIẾU GIANG

Những ngày đầu tháng 12, bờ biển phường Đông Ninh Hòa tràn ngập rác, kéo dài dọc bãi biển, xếp thành từng đống, từ cành cây, túi nylon, chai nhựa đến phao xốp...

Rác thải tấp vào bờ biển Ninh Hòa nằm ngổn ngang, phủ kín khắp nơi. Ảnh: HIẾU GIANG

Từ kè Đông Hải hướng về phía Nam, nhiều đoạn bờ biển xuất hiện rác tích tụ lâu ngày, lẫn sâu trong cát. Mùi hôi bốc lên khiến người dân và du khách lo ngại khi tắm biển.

Bãi biển nguy cơ ô nhiễm vì lượng lớn rác thải trôi dạt vào bờ. Ảnh: HIẾU GIANG

Chị Nguyễn Thị Bích từ TPHCM về địa phương thăm người thân, bất ngờ khi thấy bờ biển ngập rác. Chị tiếc nuối: "Nếu không có rác, đây sẽ là điểm đến rất đáng ghé thăm".

Ông Trần Tuấn, người dân địa phương, cho hay từng mảng rác lớn ngoài khơi liên tục trôi dạt vào bờ khi thủy triều dâng. Tình trạng này lặp đi lặp lại. Dù lực lượng môi trường đô thị và người dân thường xuyên thu gom, lượng rác vẫn tiếp tục dồn ứ.

Bãi cát trắng trở nên hoang tàn, nhếch nhác. Ảnh: HIẾU GIANG

Phần lớn rác thải trôi dạt vào bờ biển là chất thải nhựa, ngư lưới cụ hư hỏng và các vật liệu nhẹ khác. Ảnh: HIẾU GIANG

Một du khách nước ngoài đi trên bờ biển ngập rác. Ảnh: HIẾU GIANG

Cách bãi biển Đông Hải hơn 4km về phía Nam, bãi biển Ninh Thủy cũng có rác nằm rải rác dọc bờ.

Đáng lo ngại, nước thải sinh hoạt của nhiều hộ dân không qua xử lý, chảy theo cống thoát nước mưa và các hẻm chung, đổ thẳng xuống biển.

Rác và nước bẩn khiến bãi biển nhếch nhác, vùng nước gần bờ đục và lợn cợn, ảnh hưởng lớn đến môi trường, mỹ quan.

Nước thải màu đen từ khu dân cư đổ ra biển. Ảnh: HIẾU GIANG

Dòng nước thải đen kịt, hôi thối chảy thẳng ra biển như “xé rách” bãi cát.

Nhiều người dân và du khách lo ngại, mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý lượng rác, cũng như hệ thống xả thải, trả lại bãi biển sạch đẹp, tránh gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng.

Đường ống nước thải đổ ra bờ cát trắng Ninh Hòa. Ảnh: HIẾU GIANG

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo UBND phường Đông Ninh Hòa cho biết, chính quyền địa phương nhiều lần ra quân dọn vệ sinh dọc bãi biển, nhưng lượng rác do sóng biển đánh dạt quá lớn, khó kiểm soát triệt để. Vào cuối tuần, phường tiếp tục huy động lực lượng và phối hợp người dân thu gom rác. Còn tình trạng ống dẫn nước và mương xả thải ra biển là vấn đề tồn tại nhiều năm, UBND phường đã chỉ đạo kiểm tra, xử lý.

HIẾU GIANG