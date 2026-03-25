Sôi nổi hội thi văn nghệ “Khúc ca Ngày hội non sông” ở phường An Phú Đông

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Phú Đông Hồ Thị Thủy và Quyền Chủ tịch UBND phường An Phú Đông Nguyễn Chí Thiện trao giải nhất và giải nhì cho hai đơn vị xuất sắc là Khu phố 4 và Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu. Ảnh: THÚY BÌNH

Đến tham dự hội thi văn nghệ có các đồng chí lãnh đạo phường; các thành viên Ủy ban bầu cử phường; cấp ủy, văn phòng 66 khu phố; các đội dự thi cùng toàn thể cán bộ, hội viên, đoàn viên và đông đảo nhân dân phường An Phú Đông.

Tiết mục liên khúc "Bác Hồ người cho em tất cả" - "Ca ngợi Tổ quốc" của Trường Tiểu học Phạm Văn Chiêu. Ảnh: THÚY BÌNH

Các tiết mục tham gia hội thi của các đội văn nghệ đến từ các khu phố, trường học, các đoàn thể trên địa bàn phường, được đầu tư dàn dựng công phu, thể hiện tình yêu quê hương, đất nước, niềm tự hào dân tộc và niềm tin son sắt vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; ca ngợi thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031; ca ngợi Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; truyền thống cách mạng, tinh thần yêu nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc…

Các đội thi văn nghệ cùng đông đảo nhân dân phường An Phú Đông hội tụ về Trung tâm cung ứng Dịch vụ công phường An Phú Đông để tham gia biểu diễn và cổ vũ các tiết mục dự thi. Ảnh: THÚY BÌNH

Lãnh đạo phường An Phú Đông chụp ảnh kỷ niệm cùng các đội thi Hội thi văn nghệ "Khúc ca ngày hội non sông". Ảnh: THÚY BÌNH

17 tiết mục ca múa nhạc: Lá phiếu kỷ nguyên, Bác Hồ cho em tất cả, Viết tiếp câu chuyện hòa bình, Bác đi xa lòng ta còn ước, Đường chúng ta đi, Niềm tin từ lá phiếu, Lời Bác sáng mãi muôn đời, Việt Nam ơi mùa xuân đến rồi… đã cùng tạo nên một không gian giao lưu và biểu diễn âm nhạc ý nghĩa, vui tươi, rộn ràng cho nhân dân phường An Phú Đông.

THÚY BÌNH