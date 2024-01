Sớm đưa vào sử dụng các công trình Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, đồng chí Nguyễn Thị Lệ biểu dương những kết quả mà quận Bình Thạnh đã đạt được trong công tác xây dựng Đảng và phong trào thi đua yêu nước năm 2023.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Lệ, năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực thi đua, thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận Bình Thạnh lần thứ XII và hoàn thành các công trình, dự án lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 – 30-4-2025).

Trong bối cảnh tình hình chung của quận còn nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen trong sắp xếp khu phố, đơn vị hành chính và việc một số dự án đã, đang và sẽ triển khai trên địa bàn quận. Nhất là dự án rạch Xuyên Tâm, dự án mở rộng đường Chu Văn An... sẽ ảnh hưởng nhất định đến việc triển khai thực hiện nhiệm vụ trong năm 2024.

Do đó, đồng chí Nguyễn Thị Lệ yêu cầu Đảng bộ, chính quyền quận Bình Thạnh cần quyết tâm, nỗ lực hơn nữa trong thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, cũng như đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trọng điểm tập trung triển khai thực hiện, gắn với triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết 31-NQ/TW của Bộ Chính trị và các Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy TPHCM.

Đặc biệt, thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2024 của TPHCM: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; quyết tâm thực hiện hiệu quả chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhấn mạnh các kế hoạch cần đi đôi với việc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, nhằm bảo đảm việc thực hiện chủ đề thực chất, hiệu quả, gắn với các giải pháp đột phá trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và công tác dân vận năm 2024.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đánh giá cao việc thu ngân sách của quận Bình Thạnh những năm qua. Và đề nghị quận tập trung xây dựng các giải pháp để thực hiện tốt hơn trong những năm tới. Đồng chí cũng đề nghị quận tiếp tục phát huy các cuộc tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp vừa và nhỏ, cũng như những doanh nghiệp lớn trên địa bàn để lắng nghe, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp trong quá trình hoạt động.

Bên cạnh đó, quận cần tiếp tục khẩn trương hoàn thành công tác quy hoạch theo thẩm quyền. Tập trung triển khai các dự án, quyết tâm hoàn thành kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công năm 2024. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng các công trình chào mừng Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ngoài ra, thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, các giải pháp thực hiện giảm nghèo theo hướng đa chiều và đẩy mạnh thực hiện các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”.

Trong năm 2024, quận Bình Thạnh đặt ra rất nhiều nhiệm vụ chính trị quan trọng để tập trung thực hiện. Trong đó, nhiều chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình, công trình trọng điểm dự báo sẽ gặp không ít khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, đồng chí Nguyễn Thị Lệ tin tưởng với sự đoàn kết và thống nhất cao của các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và sự đồng thuận, hưởng ứng của nhân dân trên địa bàn quận, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Thạnh sẽ lãnh đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị đề ra.

Đạt và vượt 14 chỉ tiêu

Trước đó, phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy quận Bình Thạnh Triệu Lệ Khánh cho biết, Ban Thường vụ Quận ủy quận Bình Thạnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã đề ra, trong đó, có 14/16 đạt và vượt.

Trong đó tập trung triển khai thực hiện nhiều giải pháp khai thác tối đa tiềm năng, thế mạnh của quận, kết hợp phát triển kinh tế với du lịch, ra mắt sản phẩm “Bình Thạnh vùng đất thanh bình”; quan tâm, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và người dân phát triển sản xuất kinh doanh.

Trong năm, quận Bình Thạnh có 3.127 trường hợp hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới (tăng 25,13% về số lượng và tăng 27,21% về vốn so với cùng kỳ); 3.409 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 6,25% so với cùng kỳ về số lượng, phát triển mạnh ở các lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Việc tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động đã góp phần vào công tác thu ngân sách quận. So với cùng kỳ, tổng giá trị sản xuất tăng 11,67%; thu ngân sách nhà nước tăng 5,2%.

Các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, trật tự đô thị, xây dựng và môi trường tiếp tục có chuyển biến tích cực. Đặc biệt, lãnh đạo thường xuyên rà soát, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch thành phố giao. Đến ngày 27-12-2023, quận Bình Thạnh đã giải ngân vốn đầu tư công 76,31 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 94,35%, tăng 4,45% so với năm 2022, ước cả năm thực hiện đạt 99,67%. Tập trung chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch phân khu (tỷ lệ 1/2000), quy hoạch hẻm chưa phù hợp với thực tế và định hướng của quận; kiến nghị thành phố chấp thuận điều chỉnh 17 đồ án quy hoạch phân khu hiện có thành 3 đồ án quy hoạch phân khu và chấp thuận chủ trương cho quận lập điều chỉnh cục bộ 9 đồ án quy hoạch liên quan dự án chỉnh trang ven kênh rạch để thực hiện dự án nạo vét, cải tạo môi trường, xây dựng hạ tầng rạch Xuyên Tâm đảm bảo đúng tiến độ, lộ trình thực hiện trong năm.