Xây dựng 1.200 căn nhà ở xã hội ở Cà Mau

Ngày 19-8, UBND tỉnh Cà Mau phối hợp cùng Tập đoàn T&T Group tổ chức khởi công công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên (Cà Mau) với quy mô hơn 1.200 căn hộ.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group Nguyễn Anh Tuấn

Công trình nhà ở xã hội tại phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau thuộc Khu đô thị T&T Cà Mau do Công ty TNHH T&T Land Cà Mau - thành viên Tập đoàn T&T Group làm chủ đầu tư. Công trình nhà ở xã hội rộng 2,05 ha, gồm 5 khối công trình cao 10 tầng với 1.241 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho gần 5.000 cư dân; trong đó, giai đoạn 1 sẽ triển khai toà nhà 10 tầng với quy mô 210 căn hộ.

Phối cảnh khu nhà ở xã hội

Khu nhà ở xã hội được thiết kế hài hoà với hạ tầng kỹ thuật - xã hội được đầu tư đồng bộ, đa dạng tiện ích, giao thông kết nối thuận lợi. Khi hoàn thành, công trình giải quyết nhu cầu an cư cho người thu nhập thấp, công nhân và người yếu thế; góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, bảo đảm an sinh xã hội và định hình diện mạo đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Cà Mau.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn T&T Group cho biết, bên cạnh các dự án bất động sản thương mại quy mô lớn, T&T Group luôn kiên trì với sứ mệnh đồng hành cùng địa phương trong các chương trình an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống và phúc lợi cộng đồng. Công trình khởi công hôm nay là minh chứng rõ nét cho tinh thần đồng hành cùng chính quyền chăm lo đời sống người dân, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành mục tiêu về nhà ở xã hội của Chính phủ”.

Lãnh đạo địa phương và nhà đầu tư thực hiện nghi thức khởi công công trình nhà ở xã hội

Thay mặt lãnh đạo UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí đánh giá cao và hoan nghênh Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T đã tích cực tham gia đầu tư, thể hiện quyết tâm trong việc triển khai xây dựng nhà ở xã hội - một lĩnh vực có ý nghĩa nhân văn sâu sắc và cấp thiết đối với sự phát triển bền vững của tỉnh. Đồng thời, bày tỏ lời cảm ơn chân thành đến những hộ dân thuộc trường hợp bị thu hồi nhà ở, đất ở, đất sản xuất... đã nghiêm túc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và phối hợp bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để dự án được triển khai.

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH T&T Land Cà Mau vì những đóng góp tích cực trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Hữu Trí đề nghị nhà đầu tư sau khi khởi công cần tập trung toàn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công, đảm bảo thực hiện hoàn thành dự án đúng quy hoạch, đạt chất lượng, đúng tiến độ và sớm đưa dự án vào vận hành hiệu quả.

Tại lễ khởi công, UBND tỉnh Cà Mau trao bằng khen cho Tập đoàn T&T Group, Công ty TNHH T&T Land Cà Mau vì những đóng góp tích cực trong việc triển khai chương trình nhà ở xã hội, khẳng định sự đồng hành bền chặt giữa chính quyền và doanh nghiệp trong mục tiêu phát triển lâu dài.

TẤN THÁI