Khu du lịch núi Thần Tài tổ chức dâng hương tri ân liệt sĩ

Sáng ngày 19-8, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi – Đơn vị chủ quản của Khu du lịch Công viên Suối khoáng nóng (CVSKN) Núi Thần Tài đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ xã Hoà Vang, TP Đà Nẵng nhân Kỷ niệm 80 năm ngày Cách Mạng Tháng Tám thành công (19-8-1945 – 19-8-2025) và Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

Không khí trang nghiêm và xúc động

Tham dự buổi dâng hương có ông Bùi Hồng Trung, Bí thư Đảng ủy xã Hoà Vang; ông Nguyễn Thanh Quảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Hoà Vang; ông Lê Văn Hùng Vương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Hoà Vang; bà Đinh Thị Thuý Hương, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Vang; ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Vang.

Cùng dự, có các đại diện Ban Văn hoá – Xã hội – HĐND xã Hoà Vang, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND xã Hoà Vang cùng đại diện lãnh đạo, cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi cũng như các đoàn viên thanh niên, cán bộ nhân viên tình nguyện và đại diện các gia đình có công với cách mạng xã Hoà Vang.

Các đại biểu dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ

Trong không khí thành kính trang nghiêm, các đại biểu đã dâng hương, dâng hoa, tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng Liệt sĩ – những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Lan tỏa tinh thần “ uống nước nhớ nguồn”

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi đồng thời cũng đã trao tặng 76 suất quà với tổng trị giá hơn 260 triệu đồng đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng tại địa phương. Mỗi suất bao gồm: 01 cặp voucher phổ thông trị giá 960.000 đồng tham quan vui chơi tại khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài, 01 phần quà nhu yếu phẩm và 2.000.000 đồng tiền mặt cho mỗi gia đình.

Lãnh đạo Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi trao tặng các phần quà cho các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng

Ông Phạm Khắc Dương, Giám đốc Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi cho biết: “Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh để xây dựng nền độc lập nước nhà; trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, chúng tôi xin gửi phần quà nho nhỏ - như một lời tri ân chân thành của toàn thể cán bộ, nhân viên khu du lịch CVSKN Núi Thần Tài đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Trong thời gian tới, Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi sẽ tiếp tục đồng hành để chăm lo đời sống cho bà con, xây dựng xã Hoà Vang ngày càng tốt đẹp hơn”.

Ông Hồ Tăng Phúc, Phó Chủ tịch UBND xã Hoà Vang cũng bày tỏ: “Nằm trong chuỗi các hoạt động của xã Hoà Vang, với sự đồng hành của Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi là một phần đóng góp, tri ân rất lớn trong việc xây dựng đời sống, quan tâm đến bà con trong hộ gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Thay mặt xã, chúng tôi mong muốn những hoạt động của công ty sẽ ngày càng phát triển để góp phần vào sự phát triển chung của địa phương”.

Chương trình đã khép lại trong không khí trang nghiêm, xúc động, để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần tri ân – trách nhiệm – gắn kết. Đây không chỉ là hoạt động ý nghĩa nhân dịp lễ lớn của dân tộc mà còn là minh chứng cho sự gắn bó bền chặt giữa doanh nghiệp và cộng đồng, chung tay xây dựng xã Hoà Vang và TP Đà Nẵng ngày càng văn minh, phát triển.