Soobin sẽ mang chiến dịch CSR “Xẩm đến trường” đi khắp 3 miền

“Thế hệ nghệ sĩ trẻ nên nỗ lực nối tiếp gìn giữ và sáng tạo, lan tỏa ra đại chúng nhiều hơn những chất liệu, thể loại âm nhạc truyền thống. Chiến dịch CSR “Xẩm đến trường” là một hoạt động ý nghĩa nằm trong kế hoạch lan tỏa này của mình và các anh em đồng nghiệp”, Soobin chia sẻ.

Soobin công bố MV “Mục hạ vô nhân”, chiến dịch CSR “Xẩm đến trường”

Tối 10-11, Soobin trình làng MV Mục hạ vô nhân và thông tin về Soobin Live Concert: All-rounder the final tại TPHCM.

Sau Trống cơm, MV Mục hạ vô nhân là một bước đi đột phá của Soobin. Anh đưa chất liệu xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp đương đại.

Trước đó, ca khúc từng tạo nên cơn sốt tại Soobin Live Concert: All-rounder Day 1 và 2 tại Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng triệu lượt quan tâm khi Soobin kết hợp cùng cha là NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hóa và bản sắc dân tộc.

MV Mục hạ vô nhân kể câu chuyện hài hước về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho bài học ẩn dụ cho thông điệp “Ai ơi ăn ở cho lành”. MV tái hiện khung cảnh làng quê Bắc bộ mộc mạc, dí dỏm và cũng hiện đại trong từng khung hình.

NSND Huỳnh Tú, rapper Binz góp mặt trong MV của Soobin

MV tái hiện khung cảnh làng quê Bắc bộ

Trong buổi ra mắt MV, Soobin và giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư thông tin Soobin Live Concert: All-rounder the final sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 29-11 tới đây.

Bên cạnh đó, Soobin và SS Label công bố chiến dịch cộng đồng “Xẩm Đến Trường”. Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Dự án do Soobin chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

TIỂU TÂN