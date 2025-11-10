Văn hóa - Giải trí

Soobin sẽ mang chiến dịch CSR “Xẩm đến trường” đi khắp 3 miền

SGGPO

“Thế hệ nghệ sĩ trẻ nên nỗ lực nối tiếp gìn giữ và sáng tạo, lan tỏa ra đại chúng nhiều hơn những chất liệu, thể loại âm nhạc truyền thống. Chiến dịch CSR “Xẩm đến trường” là một hoạt động ý nghĩa nằm trong kế hoạch lan tỏa này của mình và các anh em đồng nghiệp”, Soobin chia sẻ.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-10 lúc 19.30.33.png
Soobin công bố MV “Mục hạ vô nhân”, chiến dịch CSR “Xẩm đến trường”

Tối 10-11, Soobin trình làng MV Mục hvô nhân và thông tin về Soobin Live Concert: All-rounder the final tại TPHCM.

Sau Trống cơm, MV Mục hvô nhân là một bước đi đột phá của Soobin. Anh đưa chất liệu xẩm Việt Nam hòa quyện cùng âm nhạc hiện đại, tạo nên một bản phối vừa đậm đà bản sắc dân tộc, vừa bắt nhịp đương đại.

Trước đó, ca khúc từng tạo nên cơn sốt tại Soobin Live Concert: All-rounder Day 1 và 2 tại Hà Nội. Tiết mục nhận về hàng triệu lượt quan tâm khi Soobin kết hợp cùng cha là NSND Huỳnh Tú mang đến giai điệu ấn tượng, tôn vinh văn hóa và bản sắc dân tộc.

MV Mục hvô nn kể câu chuyện hài hước về hai chàng trai đóng giả làm thầy bói đi trêu ghẹo gái làng, nhưng cuối cùng bị cả làng dạy cho bài học ẩn dụ cho thông điệp “Ai ơi ăn ở cho lành”. MV tái hiện khung cảnh làng quê Bắc bộ mộc mạc, dí dỏm và cũng hiện đại trong từng khung hình.

Ảnh chụp Màn hình 2025-11-10 lúc 19.37.06.png
NSND Huỳnh Tú, rapper Binz góp mặt trong MV của Soobin
Ảnh chụp Màn hình 2025-11-10 lúc 19.37.20.png
MV tái hiện khung cảnh làng quê Bắc bộ

Trong buổi ra mắt MV, Soobin và giám đốc âm nhạc SlimV, đạo diễn sân khấu Đinh Hà Uyên Thư thông tin Soobin Live Concert: All-rounder the final sẽ được tổ chức tại TPHCM vào ngày 29-11 tới đây.

Bên cạnh đó, Soobin và SS Label công bố chiến dịch cộng đồng “Xẩm Đến Trường”. Đây là dự án CSR hướng đến việc đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với thế hệ trẻ, thông qua các hoạt động workshop giảng dạy, giao lưu và trải nghiệm xẩm tại 3 điểm trường ở 3 miền Bắc - Trung - Nam.

Dự án do Soobin chủ trì với vai trò đại sứ, lan tỏa tình yêu với âm nhạc dân gian, góp phần bảo tồn và làm mới giá trị văn hóa Việt.

TIỂU TÂN

Từ khóa

SOOBIN Chiến dịch CSR “Xẩm đến trường” Xẩm đến trường MV Mục hạ vô nhân NSND Huỳnh Tú Binz SlimV Đinh Hà Uyên Thư SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER THE FINAL ALL-ROUNDER THE FINAL NSND Tự Long Trung Ruồi Đỗ Duy Nam Lan Thy Phương Vũ Hoàng Đăng SS Label

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn