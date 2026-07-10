Cùng với chính sách của Nhà nước, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo cũng nỗ lực đẩy mạnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách miễn giảm học phí để khuyến khích, thu hút người học theo học nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược.

Các chuyên gia làm việc tại Phòng nghiên cứu Công nghệ nano của ĐHQG TPHCM

Trong năm 2026, 111 ngành đào tạo thuộc 15 nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược được hưởng chính sách học bổng quốc gia theo Nghị định số 179/2026/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách học bổng cho người học ở các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật then chốt và công nghệ chiến lược với mức học bổng từ 3,7 - 5,5 triệu đồng/tháng (sinh viên) và thạc sĩ, tiến sĩ nhận từ 5,5 - 8,4 triệu đồng/tháng.

Đặc biệt, thực hiện Đề án đào tạo nhân lực phục vụ phát triển các lĩnh vực công nghệ cao giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GD-ĐT đã ban hành kế hoạch hành động nhằm hướng dẫn các cơ sở giáo dục đại học chuẩn hóa, đổi mới và triển khai các chương trình đào tạo kỹ sư, thạc sĩ, tiến sĩ tài năng trong các ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ chiến lược.

Cùng với chính sách của Nhà nước, trong mùa tuyển sinh đại học năm 2026, các cơ sở đào tạo cũng nỗ lực đẩy mạnh liên kết với các tổ chức, doanh nghiệp đưa ra nhiều chính sách miễn giảm học phí để khuyến khích, thu hút người học theo học nhóm ngành này.

Nhằm thông tin để thí sinh hiểu rõ về những chính sách học bổng, cách thức tuyển sinh, chương trình đào tạo, cơ hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ trong năm 2026, ngày 11-7, Báo SGGP sẽ tổ chức giao lưu trực tuyến với chủ đề “Sức hút của nhóm ngành Kỹ thuật - Công nghệ chiến lược”.

Tham gia chương trình có đại diện các khách mời:

- PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM)

PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng Phòng Đào tạo, Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TPHCM)

- TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM

- Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành

- Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến

Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến

- Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM

Buổi giao lưu diễn ra lúc 9 giờ ngày 11-7-2026. Mời bạn đọc quan tâm theo dõi và đặt câu hỏi tại sggponline@sggp.org.vn.

Khách mời PGS-TS BÙI HOÀI THẮNG, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Bách khoa (Đại học Quốc gia TPHCM) TS NGUYỄN TRẦN PHÚ, Phó Trưởng phòng Quản trị thương hiệu và truyền thông, Trường ĐH Công nghệ Kỹ thuật TPHCM Th.S NGUYỄN THỊ HOÀNG NGA, Chuyên viên Phòng Truyền thông, Trường ĐH Nguyễn Tất Thành Th.S NGUYỄN ĐỖ TÙNG, Giám đốc Điều hành, Trường ĐH Văn Hiến Th.S VÕ NGỌC NHƠN, Phó Giám đốc Trung Tư vấn tuyển sinh, Trường ĐH Công nghệ TPHCM Giao lưu với độc giả Gửi câu hỏi

THANH HÙNG