Lượt tìm kiếm du lịch Việt Nam từ Trung Quốc tăng 164%

Theo dữ liệu mới công bố từ Agoda, lượng tìm kiếm cơ sở lưu trú tại Việt Nam từ thị trường Trung Quốc trong 5 tháng đầu năm tăng 164% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong các thị trường khách quốc tế đến Việt Nam.

Khách du lịch quốc tế tại phố cổ Hà Nội. Ảnh: 7THU HÀ

Các thị trường tăng trưởng mạnh tiếp theo gồm Indonesia tăng 86%, Philippines tăng 82%, Thái Lan tăng 65% và Ba Lan tăng 63%. Top 10 thị trường có lượng tìm kiếm tăng nhanh còn có Ấn Độ, Qatar, Myanmar, Malaysia và New Zealand.

Sự gia tăng mạnh từ các thị trường trong khu vực cho thấy sức hút ngày càng lớn của du lịch Việt Nam, nhờ hệ sinh thái sản phẩm đa dạng, kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên, văn hóa bản địa, ẩm thực và các đô thị năng động. Các sản phẩm như food tour, trải nghiệm di sản, mua sắm và nghỉ dưỡng biển tiếp tục là điểm nhấn thu hút du khách quốc tế.

Đáng chú ý, Ba Lan là quốc gia châu Âu duy nhất góp mặt trong nhóm thị trường tăng trưởng cao nhất. Agoda nhận định, chính sách miễn thị thực dành cho công dân Ba Lan từ năm 2025 đã góp phần thúc đẩy mức độ quan tâm của du khách nước này đối với các điểm đến tại Việt Nam.

Đoàn khách du lịch Trung Quốc tham quan tại khu vực Bàu Trắng, Phan Thiết. Nguồn: THU HÀ

Dữ liệu cũng cho thấy Hà Nội, Đà Nẵng và TPHCM tiếp tục là 3 điểm đến được tìm kiếm nhiều nhất ở hầu hết các thị trường quốc tế. Đây là những trung tâm du lịch lớn, có thế mạnh riêng về văn hóa, lịch sử, cảnh quan và dịch vụ.

Trong khi đó, Phú Quốc là điểm đến được du khách từ Ấn Độ và Ba Lan tìm kiếm nhiều nhất. Kết quả này cho thấy sức hút ngày càng tăng của du lịch nghỉ dưỡng biển tại Việt Nam, nhất là tại các điểm đến có hệ thống lưu trú cao cấp và dịch vụ đa dạng.

Ông Vũ Ngọc Lâm, Giám đốc Quốc gia Việt Nam của Agoda, cho rằng làn sóng tìm kiếm gia tăng từ nhiều thị trường quốc tế tiếp tục khẳng định sức hút của du lịch Việt Nam trong khu vực và trên thế giới. Sự kết hợp giữa đô thị hiện đại, văn hóa lâu đời và cảnh quan thiên nhiên phong phú giúp Việt Nam đáp ứng nhu cầu trải nghiệm đa dạng của du khách, đồng thời mở ra triển vọng tăng trưởng tích cực cho ngành du lịch thời gian tới.

VĨNH XUÂN