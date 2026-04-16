Sức khỏe của 4/5 học sinh bị giáo viên phạt lấy kim tiêm chích vào tay bình thường

Tối 16-4, thông tin từ Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) cho biết, kết quả khám sức khỏe của 4/5 học sinh bị giáo viên yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay bình thường, riêng học sinh còn lại do đang có vấn đề về sức khỏe nên sẽ kiểm tra các chỉ số máu sau.

Trường Tiểu học Lương Thế Vinh (phường Bến Cát, TPHCM) xảy ra vụ việc học sinh bị giáo viên yêu cầu dùng kim tiêm chích vào tay

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, sáng nay (ngày 16-4), trường đã đưa 5 học sinh bị giáo viên phạt lấy kim tiêm chích vào tay đi khám sức khoẻ.

Kết quả xét nghiệm các chỉ số máu của 4/5 học sinh đều trong ngưỡng bình thường, chưa phát hiện dấu hiệu viêm nhiễm, tình trạng sức khỏe ổn định. Riêng học sinh còn lại do đang bị viêm họng, sốt nên tạm hoãn xét nghiệm để đảm bảo độ chính xác, dự kiến sẽ thực hiện trong ngày tiếp theo.

"Việc thành lập hội đồng kỷ luật cô giáo và xử lý sai phạm sẽ được thực hiện từng bước, chặt chẽ theo chỉ đạo của địa phương và đúng quy định của ngành giáo dục”, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lương Thế Vinh thông tin.

Dự kiến, trong ngày mai (17-4), nhà trường sẽ ban hành quyết định thành lập hội đồng kỷ luật để xem xét hình thức kỷ luật đối với giáo viên.

Các bước tiếp theo của quy trình kiểm điểm viên chức sẽ được triển khai vào tuần tới dưới sự giám sát và chỉ đạo trực tiếp của UBND phường Bến Cát nhằm đảm bảo tính khách quan và đúng pháp luật.

Cùng ngày, Văn phòng UBND phường Bến Cát cho biết đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn khẩn trương xác minh, làm rõ vụ việc. Hiện vụ việc đang trong quá trình kiểm tra nên chưa có kết luận chính thức.

Về phía Sở GD-ĐT TPHCM, một lãnh đạo Sở GD-ĐT TPHCM cho biết, sở đã nắm thông tin vụ việc. Sau khi có báo cáo chính thức của Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, trong trường hợp cần thiết sở sẽ có văn bản nhắc nhở chung trong toàn ngành.

Trước đó, ngày 13-4, tại lớp 3/6 Trường Tiểu học Lương Thế Vinh, do một số học sinh nghịch ngợm, nói chuyện riêng trong giờ học nên giáo viên chủ nhiệm của lớp này đã yêu cầu 5 học sinh tự lấy kim tiêm chích vào tay mình dưới sự chứng kiến của giáo viên.

Trong buổi làm việc chiều 15-4, cô giáo đã xin lỗi phụ huynh về hành vi sai, xin chi trả toàn bộ chi phí đưa 5 học sinh đi khám sức khỏe. Hiện sức khỏe 5 học sinh bình thường, trên tay có một vết đâm của kim tiêm. Giáo viên đã tạm thời bị đình chỉ dạy học từ ngày 15-4.

THU TÂM