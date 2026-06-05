Điểm thi đánh giá năng lực đợt 2 giảm nhẹ

Trưa nay, 5-6, Đại học Quốc gia (ĐHQG) TPHCM công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực (ĐGNL) đợt 2. Thủ khoa của đợt thi thứ 2 đạt 1.139/1.200 điểm. Kết quả cho thấy, có khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm/1.200 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Số thí sinh đạt 900 điểm trở lên đạt khoảng 8%.

Thí sinh dự thi kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Phổ điểm ti đợt 2 giảm

Đánh giá kết quả điểm thi đợt 2, TS Nguyễn Quốc Chính, Giám đốc Trung tâm kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục (ĐHQG TPHCM) nhận định: kết quả phân tích cho thấy phân bố điểm đợt 2 năm 2026 tiếp tục có dạng gần phân bố chuẩn với dạng hình chuông cân đối. Phân bố điểm trải rộng phản ánh khả năng đánh giá thí sinh trên dải năng lực rộng và khả năng phân loại tốt của đề thi.

Phân bố kết quả điểm kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 - Ảnh: THANH HÙNG

Cụ thể, kết quả chấm thi có khoảng 35% thí sinh đạt dưới 600 điểm, 58% đạt dưới 700 điểm và 78% đạt dưới 800 điểm. Số thí sinh đạt từ 900 điểm trở lên khoảng 8%. Các số liệu này cho thấy phổ điểm được phân bố hợp lý, có sự phân tầng rõ rệt giữa các nhóm năng lực và phù hợp với mục tiêu sử dụng kết quả thi trong tuyển sinh đại học.

So sánh với phổ điểm đợt 1, phân bố điểm của đợt 2 có phần lệch trái nhẹ và trải rộng hơn so với đợt 1. Điểm trung bình đợt 2 là 670,9 điểm, thấp hơn mức điểm 682,0 của đợt 1. Độ rộng của phân bố điểm của đợt 2 cũng lớn hơn, cho thấy đề thi tiếp tục đánh giá hiệu quả thí sinh trên nhiều mức năng lực khác nhau.

So sánh phổ điểm thi đợt 1 và đợt 2 của kỳ thi đánh giá năng lực năm 2026 - Ảnh: THANH HÙNG

Kết quả lệch trái nhẹ của phân bố điểm đợt 2 chủ yếu đến từ tính đa dạng của hơn 170.000 thí sinh tham gia kỳ thi. Nhóm 109.799 thí sinh thi cả 2 đợt có kết quả đợt 2 được cải thiện nhẹ. Điểm trung bình tăng từ 696,3 ở đợt 1 lên 713,7 ở đợt 2. Trong khi đó, nhóm 60.319 thí sinh chỉ thi đợt 2 có kết quả thấp đáng kể so với mặt bằng chung nên kéo phân bố điểm toàn phần của đợt 2 lệch trái so với phân bố điểm toàn phần của đợt 1.

Duy trì chất lượng đo lường và khả năng phân hóa cao

Theo TS Nguyễn Quốc Chính, kết quả phân tích độ khó và độ phân biệt cho thấy phần lớn các câu hỏi trong đề thi nằm ở mức độ khó trung bình, phù hợp với mục tiêu đánh giá năng lực phục vụ tuyển sinh đại học.

Thí sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực đợt 2 tại điểm thi Trường ĐH Công nghiệp TPHCM - Ảnh: THANH HÙNG

Đặc biệt, hơn 92% câu hỏi đạt mức độ phân biệt tốt và rất tốt, cho thấy đề thi có khả năng phân loại hiệu quả giữa các nhóm thí sinh có năng lực khác nhau. Bên cạnh các câu hỏi ở mức độ trung bình, đề thi vẫn duy trì tỷ lệ hợp lý các câu hỏi khó và rất khó nhằm mở rộng dải đo, qua đó nâng cao khả năng phân hóa phục vụ công tác tuyển sinh.

Thí sinh có thể tra cứu kết quả thi và tải giấy chứng nhận kết quả thi điện tử thông qua tài khoản đăng ký dự thi trên hệ thống. ĐHQG TPHCM tiếp tục triển khai hình thức cấp giấy chứng nhận điện tử nhằm tạo thuận lợi cho thí sinh, các cơ sở giáo dục đại học và phù hợp với định hướng chuyển đổi số trong công tác khảo thí và tuyển sinh. Tính đến nay, kết quả cùa kỳ thi có 110 trường đại học, cao đẳng trên cả nước đăng ký sử dụng để tuyển sinh trong năm 2026.

THANH HÙNG