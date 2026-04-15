5 học sinh bị phạt dùng kim tiêm y tế chích vào tay

Theo tường trình của cô giáo trẻ nói trên, 5 học sinh nói chuyện riêng, nghịch ngợm trong lớp nên bị phạt bằng cách tự dùng kim tiêm chích vào tay.
Được biết, cô giáo mới vào nghề được 3 năm. Trong buổi làm việc chiều 15-4, cô giáo đã xin lỗi phụ huynh về hành vi sai, xin chi trả toàn bộ chi phí đưa 5 học sinh đi khám sức khỏe. Hiện sức khỏe 5 học sinh bình thường, trên tay có một vết đâm của kim tiêm.
Hiệu trưởng xác định hành vi của cô vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm thân thể, sức khỏe học sinh, sẽ chịu hình thức kỷ luật tương xứng; trước mắt, đã tạm bị đình chỉ dạy từ 15-4.
Trường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND phường Bến Cát để tiến hành quy trình xử lý kỷ luật theo quy định.