Sức sống mới bên bờ kênh Đôi

Ngày 13-8 là một ngày vui của người dân sinh sống khu vực bờ Bắc kênh Đôi (phường Chánh Hưng, TPHCM) khi lễ khởi công Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi được triển khai. Dự án này cùng với những cây cầu, tuyến đường khang trang nối liền các khu phố không chỉ tạo thuận lợi cho giao thông, mà còn mở ra cơ hội phát triển mới cho vùng đất này.

Chuyển đổi môi trường sống

Những ngày đầu tháng 8-2025, khu vực bờ Bắc kênh Đôi, phường Chánh Hưng đã dần có sự đổi thay. Những căn nhà lụp xụp san sát từ đường Nguyễn Duy vươn ra kênh Đôi đã được tháo dỡ. Những khu vực chật hẹp, nhà cửa lụp xụp, tạm bợ giờ là những mảnh đất trống, có thể phóng tầm mắt qua phía bờ Nam kênh Đôi.

Là hộ dân sinh sống hơn 30 năm ở khu vực bờ Bắc kênh Đôi, ông Trần Huy Hoàng (65 tuổi) bày tỏ niềm phấn khởi khi dự án tiến hành khởi công: “Người dân nơi đây trông chờ ngày này đã từ lâu. Tôi hy vọng công trình sẽ thực hiện đúng tiến độ để người dân được thụ hưởng một môi trường sống xanh như ý sau khi dự án hoàn thành”.

Đang trong quá trình chuyển về nơi ở mới, bà Lê Thị Tuyết Nga, ngụ phường Chánh Hưng, chia sẻ, gia đình bà sống ven kênh Đôi hơn 40 năm, trong căn nhà có diện tích gần 40m2, với 8 nhân khẩu. “Trước đây, khu vực này rất nhiều muỗi, nhất là vào mùa mưa. Nay thành phố có chủ trương di dời để chỉnh trang khu vực ven sông này được sạch đẹp hơn, chúng tôi hoàn toàn ủng hộ”, bà Nga tâm sự.

Lễ khởi công dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải tạo môi trường bờ Bắc kênh Đôi ngày 13-8 trên địa bàn phường Chánh Hưng, TPHCM

Ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị, UBND phường Chánh Hưng, cho biết, Dự án nạo vét, xây dựng hạ tầng, cải thiện môi trường bờ Bắc kênh Đôi đã được phê duyệt với 799 trường hợp thuộc diện giải tỏa trong tổng số 1.605 trường hợp bị ảnh hưởng. Đến cuối tháng 7-2025, 738 quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được ban hành; hơn 1.700 tỷ đồng đã được chi trả cho 557 hộ dân. Trong đó, 238 trường hợp đã hoàn tất việc bàn giao mặt bằng.

Cú hích phát triển đô thị hiện đại

Là địa phương được thành lập từ việc sắp xếp hợp nhất toàn bộ phường 4, phường Rạch Ông, phường Hưng Phú và một phần phường 5 (quận 8 trước đây), phường Chánh Hưng có diện tích tự nhiên 4,61km2, dân số 218.492 người, có 85 khu phố, là đơn vị có quy mô dân số lớn thuộc nhóm các phường đông dân nhất TPHCM hiện nay.

Chánh Hưng cũng là phường có hệ thống giao thông đường thủy và đường bộ phong phú, được kết nối bởi các cây cầu lớn, các tuyến đường lớn như: Phạm Thế Hiển, Tạ Quang Bửu, Phạm Hùng, Cao Lỗ, Dương Quang Đông, Dương Bá Trạc, Hưng Phú, Ba Đình. Trên địa bàn phường, nhiều dự án hạ tầng và cải tạo môi trường đã và đang được triển khai, từ đó mang lại những chuyển biến rõ rệt cho diện mạo đô thị mới.

Chính từ thực tiễn ấy, lãnh đạo phường Chánh Hưng định hướng trong nhiệm kỳ 2025-2030, các công trình, đề án, phần việc phải vừa mang tính đột phá, vừa đảm bảo tính khả thi, đồng bộ, có khả năng thực hiện và hoàn thành trong nhiệm kỳ, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Đảng bộ phường.

Bí thư Đảng ủy phường Chánh Hưng Trần Thanh Tùng chia sẻ: “Với quyết tâm chính trị cao và sự đồng thuận của người dân, chúng tôi kỳ vọng các dự án, công trình trọng điểm chỉnh trang đô thị của phường sẽ tạo cú hích cho quá trình phát triển đô thị hiện đại, cải tạo môi trường sống xanh - sạch - đẹp, đồng thời bảo đảm an sinh, nâng cao chất lượng sống cho người dân, thúc đẩy phát triển bền vững cũng như đóng góp nguồn lực cho ngân sách thành phố trong dài hạn”.

Phường Chánh Hưng đã và đang tiến hành các dự án trọng điểm thuộc Đề án chỉnh trang đô thị khu vực nhà ở trên và ven kênh rạch trên địa bàn phường gồm: xây dựng khu nhà ở xã hội tại số 314 đường Âu Dương Lân; giải tỏa tạo quỹ đất, đầu tư xây dựng khu thương mại dịch vụ 7ha với quy mô 8 tầng, khu nhà ở và công viên cây xanh khu phía Bắc đường Tạ Quang Bửu; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chỉnh trang đô thị khu vực bờ Nam kênh Đôi địa bàn phường Chánh Hưng; nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Tần nối dài…

THÁI PHƯƠNG