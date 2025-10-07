Tài xế xe tải gây tai nạn liên hoàn ở Gia Lai

Ngày 7-10, Phòng CSGT Công an tỉnh Gia Lai thông tin về vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa xe tải, xe khách và mô tô xảy ra tại ngã tư thuộc Quốc lộ 1A cũ giao với đường kết nối Đông - Tây, đoạn qua thôn Diêm Tiêu, xã Phù Mỹ.

Khoảng 12 giờ 30 cùng ngày, xe tải biển kiểm soát 77C-237.78 do ông Mai Văn Sang (1989, trú xã Phù Mỹ) lái, lưu thông theo hướng Đông - Tây, va chạm với xe khách 16 chỗ biển kiểm soát 77F-…, do ông Nguyễn Anh T. (1987, xã Ân Hảo, Gia Lai) điều khiển, đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam trên Quốc lộ 1A cũ.

Sau va chạm, xe khách bị biến dạng phần đầu. Ảnh: TR.Q

Sau va chạm, xe tải tiếp tục đâm vào xe mô tô do ông Ph. V. L. (1968, trú thôn Trà Lương, xã Phù Mỹ Tây) điều khiển, đang chạy hướng Nam - Bắc trên đường Quang Trung. Vụ việc làm xe khách hư hại phần đầu, nhiều hành khách và tài xế bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Lực lượng chức năng cẩu phương tiện tai nạn, giải phóng làn đường

Theo đại diện CSGT Gia Lai, có 6 người từ xe khách và tài xế xe tải bị xây xát nhẹ. Riêng ông Ph. V. L. trên mô tô bị chấn thương sọ não, hiện đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai. Kết quả kiểm tra cho thấy, cả người lái xe tải, xe khách và mô tô đều âm tính với rượu bia và ma túy.

Lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm, làm rõ vụ tai nạn

Nguyên nhân ban đầu được CSGT xác định là do tài xế Mai Văn Sang thiếu chú ý quan sát, không nhường đường cho xe trên đường ưu tiên.

NGỌC OAI