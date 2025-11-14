Đồng Nai: Bắt nghi phạm trộm nữ trang chỉ sau 2,5 giờ

Chiều 14-11, thông tin từ Công an phường Bình Phước, tỉnh Đồng Nai cho biết, ngay sau khi tiếp nhận tin báo về vụ mất trộm nữ trang giá trị lớn tại phường Bình Phước, lực lượng Công an phường đã triển khai nhanh các biện pháp nghiệp vụ và bắt giữ nghi phạm chỉ sau 2,5 giờ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 17 giờ 30 ngày 12-11, chị H.T.T.T. (sinh năm 1999) đi làm về phát hiện nhiều tài sản gồm: dây chuyền bạch kim, nhẫn vàng, nhẫn bạch kim hột xoàn, lắc tay... cất trong phòng ngủ bị mất, tổng trị giá khoảng 335 triệu đồng. Ngay sau đó, chị đến Công an phường Bình Phước trình báo.

Nghi phạm Trần Thị Thu Phương chỉ địa điểm cất giấu số tài sản trộm cắp

Xác định đây là vụ việc có giá trị tài sản lớn, đối tượng có thể nhanh chóng tẩu tán tang vật hoặc bỏ trốn, Công an phường lập tức phân công Tổ Cảnh sát phòng chống tội phạm xuống hiện trường, thu thập dấu vết và rà soát các mối quan hệ liên quan. Bằng nghiệp vụ, lực lượng đã khoanh vùng nghi phạm là Trần Thị Thu Phương (sinh năm 1996, quê Hậu Giang), người có quen biết và vừa lau dọn nhà cho bị hại trong ngày xảy ra vụ việc.

Nghi phạm Trần Thị Thu Phương và tang vật bị cơ quan công an thu giữ

Ban đầu Phương quanh co, không thừa nhận hành vi. Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng đã nhận tội. Phương khai lợi dụng lúc dọn dẹp đã lẻn vào phòng ngủ lấy trộm số nữ trang, sau đó mang bán một phần và cất giấu phần còn lại trong bụi cây tại hẻm 1048, khu phố Tân Thiện.

Nghi phạm Trần Thị Thu Phương làm việc với cơ quan công an

Từ lời khai của đối tượng, Công an phường phối hợp Viện KSND Khu vực 9 và Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh đã thu hồi toàn bộ tài sản bị chiếm đoạt, kịp thời trả lại cho bị hại.

Vụ việc đã được bàn giao cho Văn phòng Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Đồng Nai để tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

BÙI LIÊM - VĂN THỦY