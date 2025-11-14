Bắt giữ đối tượng chuyên trộm điện thoại của phụ nữ tại chợ

Lợi dụng sơ hở của phụ nữ khi đi chợ, đối tượng đã gây ra nhiều vụ trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TPHCM cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Cảnh Trường Xuân (sinh năm 1982, trú tại xã Phú Xuân, tỉnh Đắk Lắk) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Xuân bị bắt khi đang gây ra một vụ trộm khác tại chợ Phi Trường, phường Tam Thắng

Trước đó, khoảng 7 giờ 50 ngày 18-10, chị N. (ngụ tại phường Tam Thắng) dựng xe máy điện ở lề đường trên đường Trần Bình Trọng (phường Tam Thắng, TPHCM) mua rau, chị để điện thoại di động trong hộc xe. Chỉ ít phút sau, chị N. quay ra thì phát hiện điện thoại đã bị trộm nên đến Công an phường Tam Thắng trình báo.

Nhận được tin báo, Công an phường Tam Thắng đã triển khai các biện pháp nghiệp và bắt được Xuân khi đối tượng đang gây ra một vụ trộm khác tại chợ Phi Trường, phường Tam Thắng.

Tại cơ quan công an, Xuân khai nhận, trước đó, đã gây ra nhiều vụ trộm cắp điện thoại tại các chợ trên địa bàn phường: Tam Thắng, Thắng Nhất, Phước Thắng, Rạch Dừa, Vũng Tàu và xã Long Hải.

VĂN ANH