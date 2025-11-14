Xe máy va chạm xe tải khiến 2 người tử vong

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn thương tâm này.

Khoảng 8 giờ 20 phút sáng 14-11, tại khu vực trước cây xăng số 28 trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn xã Phú Lộc, TP Huế, anh N.T.T. (29 tuổi, trú Quảng Ngãi) điều khiển xe tải 50E-116.xx lưu thông hướng Huế – Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn

Khi đến vị trí trên, xe tải va chạm với xe máy 75AK-050.xx do anh Đ.X.V. (37 tuổi) điều khiển, chở phía sau chị N.T.L.H. (45 tuổi), cùng trú tại xã Vinh Lộc (TP Huế), đang lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến anh V. và chị H. tử vong tại chỗ. Hiện cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn trên.

VĂN THẮNG