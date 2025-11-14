Pháp luật

TPHCM: Ô tô lao lên vỉa hè, đâm liên hoàn 5 xe máy và 2 người đi bộ

SGGPO

Chiều 14-11, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên đường Trương Công Định (phường Vũng Tàu, TPHCM), khi một ô tô bất ngờ lao lên vỉa hè, tông liên hoàn 5 xe máy và 2 người đi bộ. Rất may không có thiệt hại về người, một nạn nhân bị thương nhẹ.

Theo đó, khoảng 15 giờ 10 phút, xe ô tô BKS 51K-376.xx đang lưu thông thì bất ngờ mất lái, leo lên vỉa hè đoạn đối diện nhà số 17 Trương Công Định. Xe hất văng 5 xe máy đang đậu và va trúng một người đàn ông nước ngoài đang đi bộ, đồng thời khiến một cụ bà đứng gần đó hoảng loạn ngã xuống nền đường.

Screenshot_20251114_171606_Zalo.jpg
Hiện trường vụ tai nạn

Vụ việc khiến người đàn ông bị hất văng chỉ bị thương nhẹ vùng đầu và đã được người dân hỗ trợ đưa đi bệnh viện kiểm tra. Các phương tiện liên quan bị hư hỏng nhẹ.

Tài xế được cho là người nước ngoài đã rời khỏi hiện trường, chỉ còn một người đi cùng xe ở lại phối hợp với lực lượng chức năng.

xe.jpg
Chiếc ô tô bị hư hỏng phần đầu sau vụ tai nạn

Ngay sau vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt để bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

THÀNH HUY

