Tâm bão có thể đổ bộ đất liền Trung bộ

Trưa nay, 21-10, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật dự báo về cơn bão số 12. Theo đó, tâm bão có thể đổ bộ đất liền khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Họa đồ tâm và dự báo quỹ đạo bão số 12 được Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cập nhật hồi 11 giờ trưa nay 21-10

Theo dữ liệu cập nhật, tâm bão có thể đổ bộ đất liền qua khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, sau đó mới suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Trước đó, cơ quan khí tượng nhận định, bão có thể suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trước khi vào đất liền.

Cụ thể, hồi 10 giờ cùng ngày, tâm bão ở khoảng 17,8 độ vĩ Bắc - 112,4 độ kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 125km về phía Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão vẫn ở cấp 9-10 (75-102km/giờ), giật cấp 12. Lúc này, bão đã di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/giờ.

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia nhận định, trong 24 đến 48 giờ tới, bão tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/giờ nhưng sức gió còn cấp 8, giật cấp 10.

Sau đó, từ ngày 22 đến sáng 23-10, bão tiếp tục đi theo hướng Tây Nam, tốc độ 10-15km/giờ, vào đất liền qua khu vực Đà Nẵng - Quảng Ngãi, suy yếu thành áp thấp nhiệt đới rồi vùng áp thấp.

Cơ quan khí tượng tiếp tục cảnh báo nguy cơ mưa rất lớn và kéo dài nhiều ngày đến cuối tháng 10 ở khu vực Trung bộ. Nguyên nhân mưa do ảnh hưởng hoàn lưu bão kết hợp không khí lạnh và gió Đông, hiệu ứng địa hình. từ đêm 22 đến 27-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa lớn diện rộng. Trong đó, Hà Tĩnh - Bắc Quảng Trị và Quảng Ngãi: 200-400mm, có nơi trên 500mm; Nam Quảng Trị - Đà Nẵng: 500-700mm, có nơi trên 900mm.

PHÚC HẬU