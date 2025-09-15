Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức

Chiều 15-9, Văn phòng Quốc hội phát đi thông cáo cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 1825/NQ-UBTVQH15 (ngày 13-9), quyết định cho phép khởi tố, bắt tạm giam, khám xét và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu Quốc hội đối với ông Trần Văn Thức, đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tạm đình chỉ nhiệm vụ đại biểu Quốc hội với ông Trần Văn Thức

Cùng ngày, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa, về tội theo Điều 359 Bộ luật Hình sự. Các quyết định này đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa phê chuẩn.

Ông Trần Văn Thức, sinh năm 1969, từng giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, sau đó làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa. Từ tháng 3-2025, ông được điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

Theo cơ quan điều tra, ông Trần Văn Thức bị khởi tố liên quan đến sai phạm trong công tác tuyển sinh, xảy ra trong thời gian giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa.

Tin liên quan Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

LÂM NGUYÊN