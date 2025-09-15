Pháp luật

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố

Nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) tỉnh Thanh Hóa bị khởi tố về tội giả mạo trong công tác, liên quan đến công tác tuyển sinh.

Ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hóa

Ngày 15-9, thông tin từ cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với ông Trần Văn Thức, nguyên Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá về tội "Giả mạo trong công tác", quy định tại Điều 359 Bộ luật Hình sự.

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh Hóa cũng đã ban hành quyết định phê chuẩn khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam ông Trần Văn Thức.

Ông Trần Văn Thức sinh năm 1969, trước khi giữ chức Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá, ông từng giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

Theo nguồn tin, ông Trần Văn Thức bị khởi tố vì những sai phạm trong công tác tuyển sinh, xảy ra trong thời gian ông làm Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Thanh Hoá.

