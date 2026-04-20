Quảng Ngãi: Bắt đối tượng vận chuyển, cất giấu 377kg nghi là thuốc nổ

Chiều 20-4, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi cho biết vừa phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang Phạm Văn Hậu (37 tuổi, trú xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) khi đang vận chuyển trái phép vật liệu nổ, đồng thời thu giữ 377kg chất rắn dạng cục, nghi là thuốc nổ.

Lực lượng chức năng thu giữ tang vật tại hiện trường

Theo đó, lúc 16 giờ 40 phút ngày 18-4, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Hải, Công an xã Vạn Tường và Vùng Cảnh sát biển 2 bắt quả tang Phạm Văn Hậu điều khiển xe máy BKS 76AB-052.51, chở một bao tải chứa chất rắn dạng cục, màu xám, khối lượng khoảng 20kg, lưu thông tại khu vực ngã ba đường vào quán Mỹ Giang (xã Vạn Tường).

Qua làm việc, Hậu khai nhận số chất rắn trên là thuốc nổ, đang vận chuyển đi bán cho các đối tượng khác để sử dụng vào việc khai thác thủy sản. Hậu cũng khai báo và giao nộp thêm một bao tải có đặc điểm, trọng lượng tương tự, được cất giấu phía sau quán Mỹ Giang.

Khám xét khẩn cấp quán Mỹ Giang do bà N.T.M. (41 tuổi, trú xã Vạn Tường) làm chủ, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 12 bao tải chứa chất rắn dạng cục, được cất giấu tại nhiều vị trí xung quanh khu vực quán. Tổng khối lượng tang vật thu giữ trong vụ việc là 377kg, nghi là thuốc nổ.

Nghi phạm Phạm Văn Hậu

Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi đã ra lệnh bắt người phạm tội quả tang đối với Phạm Văn Hậu; đồng thời trưng cầu giám định toàn bộ tang vật liên quan, phối hợp các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

NGUYỄN TRANG