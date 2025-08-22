Pháp luật

Tạm giữ hình sự 14 người tham gia xóc đĩa trong đồi keo lá tràm

SGGPO

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng tham gia lập sòng xóc đĩa tại khu vực đồi keo lá tràm.

Hiện trường vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang. Ảnh: CACC
Hiện trường vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại khu vực đồi keo lá tràm thuộc thôn An Cường, xã Việt An, TP Đà Nẵng.

Tụ điểm này do đối tượng Đặng Hà Vũ (sinh năm 1984, trú thôn An Cường) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và bố trí lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt để đề phòng cơ quan chức năng.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc tại tụ điểm này phải là người quen biết hoặc được giới thiệu, hoặc do các đối tượng tổ chức gọi điện lôi kéo đến. Sau đó, các con bạc tập trung tại một địa điểm do các đối tượng tổ chức chỉ định (cách xa vị trí sới bạc) và được trung chuyển vào sới bạc.

Tụ điểm này hoạt động từ khoảng 14-21 giờ hằng ngày; thu hút 20-40 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

22-8DB2.jpg
Cơ quan Công an tạm giữ 14 đối tượng để tiếp tục điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, các tổ trinh sát đã triệt xóa thành công tụ điểm – bắt quả tang hành vi "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Văn Tâm (sinh năm 1999, trú xã Hiệp Đức), Nguyễn Phước Vinh (sinh năm 1990, trú xã Việt An), Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2001, trú xã Việt An) là các đối tượng có vai trò cảnh giới. Một số đối tượng khác bỏ chạy lên các đồi núi để ẩn nấp, tổ công tác lập tức truy đuổi, giữ lại hiện trường 18 đối tượng.

22-8DB3.jpg
Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 192 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng, tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan
PHẠM NGA

Từ khóa

đánh bạc tổ chức đánh bạc xóc đĩa đồi keo lá tràm Đà Nẵng bắt giữ công an bắt quả tang sới bạc

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Phó Tổng Biên tập Phụ trách: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Thành Lợi, Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.069, 3.9294.068

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn