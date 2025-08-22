Tạm giữ hình sự 14 người tham gia xóc đĩa trong đồi keo lá tràm

Ngày 22-8, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP Đà Nẵng cho biết, đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng tham gia lập sòng xóc đĩa tại khu vực đồi keo lá tràm.

Hiện trường vụ tổ chức đánh bạc, đánh bạc tại thời điểm bắt quả tang. Ảnh: CACC

Trước đó, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện một tụ điểm tổ chức đánh bạc, đánh bạc bằng hình thức đánh xóc đĩa ăn thua bằng tiền tại khu vực đồi keo lá tràm thuộc thôn An Cường, xã Việt An, TP Đà Nẵng.

Tụ điểm này do đối tượng Đặng Hà Vũ (sinh năm 1984, trú thôn An Cường) cùng đồng bọn đứng ra tổ chức, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm và bố trí lực lượng cảnh giới nghiêm ngặt để đề phòng cơ quan chức năng.

Các con bạc muốn tham gia đánh bạc tại tụ điểm này phải là người quen biết hoặc được giới thiệu, hoặc do các đối tượng tổ chức gọi điện lôi kéo đến. Sau đó, các con bạc tập trung tại một địa điểm do các đối tượng tổ chức chỉ định (cách xa vị trí sới bạc) và được trung chuyển vào sới bạc.

Tụ điểm này hoạt động từ khoảng 14-21 giờ hằng ngày; thu hút 20-40 đối tượng tham gia đánh bạc với số tiền hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan Công an tạm giữ 14 đối tượng để tiếp tục điều tra. Ảnh: CACC

Ngày 20-8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng phối hợp với Công an xã Việt An huy động 50 cán bộ chiến sĩ chia thành 3 tổ công tác triển khai kế hoạch triệt phá tụ điểm. Đến 16 giờ 30 cùng ngày, các tổ trinh sát đã triệt xóa thành công tụ điểm – bắt quả tang hành vi "Tổ chức đánh bạc, đánh bạc" dưới hình thức xóc đĩa.

Lực lượng Công an đã bắt giữ 3 đối tượng gồm Phạm Văn Tâm (sinh năm 1999, trú xã Hiệp Đức), Nguyễn Phước Vinh (sinh năm 1990, trú xã Việt An), Trần Thanh Nhàn (sinh năm 2001, trú xã Việt An) là các đối tượng có vai trò cảnh giới. Một số đối tượng khác bỏ chạy lên các đồi núi để ẩn nấp, tổ công tác lập tức truy đuổi, giữ lại hiện trường 18 đối tượng.

Tang vật vụ án. Ảnh: CACC

Tổng số tiền các đối tượng sử dụng để đánh bạc hơn 192 triệu đồng. Hiện Phòng Cảnh sát hình sự tiến hành tạm giữ hình sự đối với 14 đối tượng, tiếp tục củng cố chứng cứ và điều tra mở rộng, xác minh truy bắt các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

PHẠM NGA