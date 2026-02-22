Tạm giữ khẩn cấp các đối tượng gây rối trật tự tại phường Vũng Tàu

Clip tạm giữ khẩn cấp các đối tượng đánh người, gây rối trật tự tại phường Vũng Tàu. Thực hiện: NGUYỄN NAM - MẠNH THẮNG

Chiều 22-2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã tống đạt quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đặng Trần Quốc Vũ (SN 1977, nơi thường trú: phường Nhiêu Lộc, TPHCM); ​Đào Năng Nghĩa (SN 1997, nơi thường trú: phường Xuân Hương, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 21-2, nhóm du khách 6 người đến từ tỉnh Đồng Nai, đi ô tô tới khu đất trống, đối diện số 98 đường Trần Phú để đậu xe, tìm quán ăn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đọc quyết định tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với các đối tượng

Lúc này, Đặng Trần Quốc Vũ ra yêu cầu nhóm du khách không được dừng, đỗ xe tại khu vực trên. Hai bên xảy ra cãi vã. Sau đó, Đặng Trần Quốc Vũ được cho là đã dùng ghế và xẻng đuổi đánh du khách. Tiếp đó, Đào Năng Nghĩa cũng lao ra dùng tay chân xô xát với nhóm khách.

Theo quyết định, một số đối tượng đã thể hiện tính côn đồ, hung hãn khi sử dụng hung khí là xẻng (cán gỗ, lưỡi sắt) để tham gia đánh nhau, đuổi đánh khách du lịch. Hành vi la hét, xô đẩy và dùng vũ lực này đã gây náo loạn khu dân cư, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, nhất là tại khu vực đang có đông đúc khách du lịch lưu trú, vui chơi ăn uống trong dịp lễ.

Đối tượng Đặng Trần Quốc Vũ (trái) và ​Đào Năng Nghĩa

​​Ngay sau khi tiếp nhận tin báo từ người dân, lực lượng Công an phường Vũng Tàu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để ngăn chặn vụ việc, ổn định tình hình và đưa các đối tượng liên quan về trụ sở làm việc.

​​Hai đối tượng Đặng Trần Quốc Vũ và Đào Năng Nghĩa bị tạm giữ để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội “Gây rối trật tự công cộng” theo Điều 318 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, cơ quan Công an cũng đã triệu tập Đặng Trần Bảo N. (SN 2000) để tiếp tục làm rõ vai trò, củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật.

