Tạm giữ người dùng ô tô tông phá tài sản, gây rối trật tự công cộng

Ngày 24-6, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Phan Minh Trí, sinh năm 1976, trú phường Hải Châu, để điều tra về các hành vi “Gây rối trật tự công cộng”, “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Chống người thi hành công vụ”.

Phan Minh Trí tại cơ quan điều tra

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 23-6, Phan Minh Trí trong tình trạng có biểu hiện say rượu, bia đến quán dê số 99 đường Lê Đại Hành, phường Cẩm Lệ, gây mất trật tự và không thanh toán tiền.

Sau khi rời đi, Trí điều khiển ô tô bán tải quay lại, lao xe tông thẳng vào quán, làm hư hỏng nhiều tài sản. Thiệt hại ban đầu được xác định khoảng 44 triệu đồng.

Sau vụ việc, Trí tiếp tục lái xe đến trước trụ sở Công an phường Cẩm Lệ, liên tục bấm còi, nháy đèn, la hét và có hành vi thách thức lực lượng chức năng. Khi phát hiện cán bộ công an ghi hình, Trí điều khiển phương tiện bỏ chạy.

Nhận tin báo, Công an phường Cẩm Lệ báo cáo Trung tâm Chỉ huy Công an TP Đà Nẵng, đề nghị tăng cường lực lượng truy bắt. Quá trình truy đuổi có sự phối hợp của Phòng Cảnh sát giao thông cùng công an các phường Cẩm Lệ, Hòa Khánh.

Đến khu vực K46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê, dù bị lực lượng chức năng chốt chặn, Trí vẫn điều khiển xe leo lên vỉa hè để tìm cách tẩu thoát. Người này tông hư hỏng một xe mô tô của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, sau đó tiếp tục va chạm với một ô tô và trụ mái hiên nhà dân, gây hư hỏng nhiều tài sản.

Lực lượng Công an TP Đà Nẵng nhanh chóng áp sát, khống chế an toàn Trí và đưa về trụ sở Công an phường Thanh Khê để làm việc.

Kết quả kiểm tra cho thấy Trí âm tính với ma túy; nồng độ cồn trong máu là 0,087mg/l. Cơ quan điều tra đã tạm giữ phương tiện cùng nhiều video ghi lại diễn biến vụ việc để phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng điều tra và xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.

PHẠM NGA