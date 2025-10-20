Tạm ngừng xuất tàu tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn do bão Fengshen

Do ảnh hưởng của bão Fengshen (bão số 12), trong sáng 20-10, vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi có gió Bắc đến Tây Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7 - 8; độ cao sóng 2,5- 3,5m, biển động mạnh. Các tuyến vận tải hành khách Sa Kỳ - Lý Sơn phải tạm dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho người dân và du khách.

Cảng Sa Kỳ thông báo du khách và người dân về tình hình biển động, cảng ngừng hoạt động vào sáng 20-10. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Các tàu vận tải neo đậu an toàn trong cảng Sa Kỳ. Ảnh: NGUYỄN TRANG

Ông Nguyễn Văn Huy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, đặc khu Lý Sơn cách đất liền khoảng 15 hải lý, trước tình hình biển động có thể kéo dài do ảnh hưởng của bão, UBND đã khuyến khích và yêu cầu người dân chủ động tích trữ lương thực, thực phẩm thiết yếu. Các cửa hàng, tiệm tạp hóa được vận động tăng cường dự trữ, đảm bảo nguồn cung ứng trong thời gian ít nhất một tháng.

Riêng tại đảo Bé, chính quyền đã chuẩn bị dự trữ 1 tấn gạo để kịp thời hỗ trợ người dân khi tình hình biển động, cô lập. Nguồn hàng thiết yếu trên đặc khu Lý Sơn vẫn ổn định, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt.

Ông Huy cho biết thêm, UBND đặc khu Lý Sơn cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra các cửa hàng, không có xảy ra tình trạng đầu cơ, ghim hàng hay tăng giá. Những năm gần đây, phương tiện vận tải hiện đại, cùng việc nắm bắt thời tiết biển kịp thời, giúp công tác chủ động lương thực, thực phẩm, xăng dầu, khí đốt thuận lợi hơn.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Ngãi, từ đêm 21-10 đến 22-10, vùng biển ven bờ (bao gồm đặc khu Lý Sơn) có khả năng gió mạnh lên cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, vùng biển ngoài khơi Quảng Ngãi khả năng có gió mạnh lên cấp 8, có lúc cấp 9, giật cấp 10, biển động rất mạnh.

Toàn bộ tàu, thuyền và lồng bè nuôi thủy hải sản hoạt động trong các vùng nguy hiểm trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Cầu tràn Thạch Nham nằm trên Tỉnh lộ 623B bắc qua sông Trà Khúc đoạn qua xã Sơn Hạ đã được cắm biển cấm qua lại

Trên đất liền tỉnh Quảng Ngãi, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 kết hợp với không khí lạnh, nên khoảng ngày 22 đến 29-10, khả năng cao có mưa lớn diện rộng. Cần sẵn sàng phương án ứng phó với kịch bản lũ trên các sông trong tỉnh Quảng Ngãi có thể lên mức báo động 2-3 và vượt báo động 3. Dự báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, ngập lụt cấp 3.

NGUYỄN TRANG