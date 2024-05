Tân hoa hậu Miss Universe Vietnam 2024 sẽ nhận đến 2 tỷ đồng tiền mặt

Họp báo thông tin Miss Universe Vietnam 2024

Trong buổi khởi động xuất hiện nhiều tên tuổi V-biz như: Á hậu Hương Ly, Quán quân The New Mentor 2023 Lê Thu Trang, Á hậu Mai Ngô, Quán quân The Next Gentleman Phạm Kiên, Á hậu Hồng Đăng…

Bà Nguyễn Thị Thúy Nga, Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam đã có những chia sẻ xoay quanh cuộc thi. Năm nay, Công ty Cổ phần Thương mại Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam sẽ cùng các đối tác Nhà sản xuất Dược sĩ Tiến Entertainment và HG Star Group trong việc tìm kiếm đại diện đến với Miss Universe 2024.

Trưởng ban tổ chức Miss Universe Vietnam thông tin về cuộc thi

Về những đổi mới của sân chơi nhan sắc này, nhà sản xuất Dược sĩ Tiến cho biết, cuộc thi sẽ mang đến một khái niệm mới về vẻ đẹp và hình ảnh của một Miss Universe Vietnam thông qua 4 chữ I, gồm: Image - là hình ảnh chứ không chỉ đơn thuần sắc đẹp, là cách các cô gái xây dựng, lan tỏa hình ảnh tới công chúng; Intelligence - trí thông minh cảm xúc; Independence - sự độc lập, tự chủ của phụ nữ trong đời sống hiện đại; Inspiration - khả năng truyền cảm hứng, truyền động lực với những điều tích cực hàng ngày.

Ban tổ chức cũng cho biết, cuộc thi năm nay có sự đổi mới về format, đặc biệt lần đầu tiên có một sân chơi nhan sắc mang đến các “kỳ quan” sân khấu hoành tráng. Cuộc thi không tổ chức dưới dạng truyền hình thực tế, thay vào đó là các tập trình diễn được ghi hình, phát lại.

“Nếu các cuộc thi trước, các bạn chỉ có 2 hoặc 3 cơ hội được thể hiện mình trên các sân khấu, được trình diễn và tiếp cận đến khán giả thì với Miss Universe Vietnam 2024, các bạn sẽ có ít nhất là 7 cơ hội trình diễn trên 7 kỳ quan sân khấu mà chúng tôi đã tạo dựng. Đây sẽ là cơ hội để các bạn thể hiện tất cả những góc độ cá tính, những màu sắc, khả năng trình diễn và những khía cạnh trong con người của mình để khán giả, công chúng và giám khảo có thể đánh giá một cách toàn diện và chỉn chu nhất”, nhà sản xuất Dược sĩ Tiến cho hay.

Nhà sản xuất Dược sĩ Tiến thông tin về format cuộc thi

Tại buổi họp báo, Dược sĩ Tiến chính thức hé lộ 2 kỳ quan sân khấu đặc biệt với sự đổi mới khác biệt nhưng vẫn mang âm hưởng văn hóa dân tộc. Kỳ quan thứ nhất mang concept độc đáo với phần trình diễn bikini được đưa lên dải ngân hà. Kỳ quan thứ hai lấy ý tưởng từ mâm bánh mứt ngày tết cổ truyền cho phần trình diễn trang phục văn hóa dân tộc, xây dựng từ các điển cố, điển tích, truyện cổ tích hay thần thoại của các dân tộc, từ đó thắt chặt tình đoàn kết.

Cuộc thi còn gây bất ngờ khi chính thức công bố tiền thưởng cho tân hoa hậu lên đến 2 tỷ đồng tiền mặt và các khoản đầu tư khác lên đến khoảng 25 tỷ đồng. Đêm chung kết dự kiến diễn ra vào tháng 9 năm nay.

Về việc nới rộng độ tuổi lên đến 33, bà Thúy Nga khẳng định đó là tiêu chí riêng của cuộc thi, với sự thay đổi chủ sở hữu cũng đã dẫn đến một số thay đổi về cơ cấu và quy định. Hoa hậu Hương Giang cho biết vấn đề trên vẫn còn phụ thuộc vào các yếu tố khách quan và thị hiếu khán giả.

Hoa hậu Hương Giang

Á hậu Hồng Đăng

Hoa hậu Bùi Quỳnh Hoa tại họp báo

TIỂU TÂN