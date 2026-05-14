TPHCM: Tổ chức tuyển sinh lớp 10 công lập tại 242 điểm thi

Học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2025-2026

Theo đó, toàn thành phố có 242 điểm thi ở cả ba khu vực gồm TPHCM cũ, tỉnh Bình Dương cũ và tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cũ. Trong đó, có 16 điểm thi lớp 10 chuyên và 226 điểm thi lớp 10 thường.

Theo thống kê của Sở GD-ĐT TPHCM, năm học 2025-2026, thành phố có hơn 151.000 học sinh lớp 9 đăng ký dự thi tuyển sinh lớp 10 công lập. Trong khi đó, tổng số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2025-2026 dự kiến là 169.079 em. Như vậy, có hơn 17.000 học sinh không đăng ký dự thi lớp 10 công lập.

Năm học 2026-2027, các trường THPT trên địa bàn thành phố sẽ tuyển 118.955 chỉ tiêu lớp 10 công lập. Nếu căn cứ trên số lượng thí sinh đăng ký dự thi thì TPHCM có hơn 78% học sinh sau khi tốt nghiệp THCS tiếp tục được vào học lớp 10 công lập.

Tham dự kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập, thí sinh tham gia 3 môn thi bắt buộc gồm: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó Toán và Ngữ văn có thời gian làm bài 120 phút/môn, Ngoại ngữ có thời gian làm bài 90 phút.

Riêng thí sinh đăng ký dự thi lớp 10 chuyên/tích hợp sẽ làm thêm bài thi môn chuyên/tích hợp, thời gian làm bài 150 phút.

Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 8 nguyện vọng lớp 10 gồm 3 nguyện vọng lớp 10 thường, 3 nguyện vọng lớp 10 tích hợp và 2 nguyện vọng lớp 10 chuyên.

Kỳ thi sẽ diễn ra trong hai ngày 1 và 2-6.

THU TÂM