TPHCM: Rà soát công tác chuẩn bị thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10

Ngày 12-5, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT TPHCM Nguyễn Văn Phong đã ký văn bản gửi các cơ sở giáo dục có liên quan, yêu cầu rà soát công tác chuẩn bị tổ chức hai kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027

Sở GD-ĐT TPHCM yêu cầu lãnh đạo các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên bám sát quy chế thi của Bộ GD-ĐT cùng các văn bản hướng dẫn của Sở, không tự ý điều chỉnh hoặc áp dụng theo cách hiểu riêng, tránh xảy ra sai sót ảnh hưởng quyền lợi học sinh.

Các trường THPT và cơ sở giáo dục thường xuyên phải triển khai đầy đủ đến giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh và học sinh về quy trình, các yêu cầu và lưu ý quan trọng đối với thí sinh trước khi thực hiện đăng ký dự thi; tuyệt đối không để xảy ra trường hợp đăng ký trễ hạn.

Đối với công tác coi thi và chấm thi, các cơ sở giáo dục phải bảo đảm đủ nhân sự theo điều động của Sở GD-ĐT TPHCM, trong đó lưu ý rà soát các trường hợp đi nước ngoài. Đồng thời, cán bộ, giáo viên được quán triệt tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, không từ chối với lý do cá nhân.

Lãnh đạo các cơ sở giáo dục cũng phải tổ chức phổ biến quy chế thi tốt nghiệp THPT cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia làm nhiệm vụ; bảo đảm mỗi cá nhân nắm vững quy định, quy trình thực hiện để không xảy ra sai sót do thiếu hiểu biết quy chế.

Sở GD-ĐT TPHCM lưu ý, lãnh đạo các đơn vị trường học chịu trách nhiệm trực tiếp trước Sở nếu để xảy ra vi phạm quy chế tại đơn vị trong cả kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh lớp 10.

Đối với kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập, các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 1 (TPHCM cũ) tiếp tục thực hiện theo Quyết định 1700/QĐ-UBND ngày 24-3-2026 của UBND TPHCM về kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2026-2027.

Riêng các cơ sở giáo dục thuộc khu vực 2 (tỉnh Bình Dương cũ) và khu vực 3 (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) cần lưu ý kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2026-2027 có nhiều thay đổi so với trước đây. Vì vậy, các trường phải phổ biến đầy đủ hướng dẫn của Sở GD-ĐT đến giáo viên để tư vấn chính xác cho học sinh THCS, không trả lời theo suy đoán cá nhân gây hoang mang cho phụ huynh và học sinh.

