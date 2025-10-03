TPHCM và TP Leipzig (Đức) đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực tiềm năng

Sáng 3-10, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, có buổi tiếp đoàn Thị trưởng TP Leipzig (Cộng hòa LB Đức), do ông Burkhard Jung, Thị trưởng TP Leipzig làm trưởng đoàn.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tiếp ông Burkhard Jung, Thị trưởng TP Leipzig. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Tại buổi tiếp, đồng chí Nguyễn Văn Được chào đón đoàn đến TPHCM và tin tưởng chuyến thăm sẽ là tiền đề cho nhiều dự án, hoạt động hợp tác mới giữa Đức và Việt Nam, đóng góp thiết thực vào quan hệ song phương, nhân kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt - Đức.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Được, quan hệ hợp tác giữa Đức và Việt Nam nói chung, Đức và TPHCM nói riêng đang phát triển tốt đẹp, đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Đức hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam tại châu Âu. Có hơn 530 doanh nghiệp Đức đang hoạt động tại Việt Nam, trong đó có nhiều doanh nghiệp đang hoạt động hiệu quả tại TPHCM.

Đồng chí Nguyễn Văn Được khẳng định, TPHCM coi trọng quan hệ hợp tác với các địa phương Đức, như TP Leipzig đã gắn bó cùng TPHCM suốt 10 năm qua, nổi bật là quan hệ hợp tác giữa Bệnh viện Quân y 175 và các bệnh viện tại Leipzig.

Với sự tương đồng, thế mạnh của Leipzig, đồng chí Nguyễn Văn Được đề xuất hai địa phương có thể tiếp tục tăng cường hợp tác trong lĩnh vực y tế, giáo dục, tài chính, công nghệ đường sắt và ứng phó biến đổi khí hậu thông qua việc phát triển các nguồn năng lượng bền vững như điện gió, điện mặt trời.

Bày tỏ ấn tượng về sự phát triển của Việt Nam nói chung, TPHCM nói riêng, Thị trưởng thành phố Leipzig Burkhard Jung cho biết, việc đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực y tế, giáo dục đã góp phần tăng cường mối quan hệ nhân kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: PHƯƠNG NAM

Đánh giá cao hoạt động hiệu quả của Hội người Việt Nam tại TP Leipzig, ông Burkhard Jung cho rằng Hội đã trở thành cầu nối chặt chẽ giữa cộng đồng người Việt với TP Leipzig, góp phần thúc đẩy ngoại giao nhân dân giữa hai địa phương.

Thị trưởng Burkhard Jung khẳng định, trên nền tảng mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Đức và Việt Nam trong thời gian qua, TP Leipzig mong muốn tiếp tục tham gia đóng góp vào sự phát triển của TPHCM, nhất là trong các lĩnh vực TP Leipzig có thế mạnh và TPHCM ưu tiên phát triển như y tế, khoa học công nghệ, công nghiệp sản xuất ô tô và năng lượng sạch.

PHƯƠNG NAM