Hà Tĩnh: Khen thưởng 3 người dân dũng cảm cứu 2 người đuối nước

Chiều 14-11, UBND xã Kỳ Lạc (tỉnh Hà Tĩnh) tổ chức biểu dương, khen thưởng đột xuất cho 3 công dân địa phương vì đã dũng cảm cứu người bị đuối nước.

Lãnh đạo xã Kỳ Lạc và công an xã trao giấy khen cho 2 trong số 3 cá nhân

Ba cá nhân được tuyên dương gồm: anh Phan Lương Nhật, Trần Văn Thám (cùng sinh năm 1998) và em Phan Bình Minh (sinh năm 2009, học sinh lớp 11A3, Trường THPT Kỳ Lâm), đều trú tại thôn Lạc Thắng, xã Kỳ Lạc.

Trước đó, chiều 8-11, khi đi qua khu vực đập Huynh Thú, ba người phát hiện hai em Nguyễn T.T. (sinh năm 2004) và Phan T.L. (sinh năm 2008), trú cùng thôn, đang chới với giữa dòng nước, có nguy cơ đuối nước nghiêm trọng.

Ngay lập tức, anh Nhật, anh Thám và em Minh không ngần ngại lao xuống ứng cứu, phối hợp đưa cả hai nạn nhân lên bờ an toàn và tiến hành sơ cứu kịp thời. Nhờ phản ứng nhanh, hai em hiện đã ổn định sức khỏe.

Ghi nhận hành động dũng cảm, Chủ tịch UBND xã Kỳ Lạc Nguyễn Anh Ngọc đã trao giấy khen, biểu dương tinh thần vì cộng đồng của ba cá nhân, coi đây là tấm gương sáng về lòng quả cảm và tình làng nghĩa xóm.

