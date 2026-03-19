Tặng giấy khen 2 bác sĩ kịp thời cứu người ngã quỵ ở sân thể thao

Hai bác sĩ đã kịp thời hỗ trợ cấp cứu người đàn ông ngã quỵ tại sân thể thao, góp phần giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Sau khi được sơ cứu tại hiện trường, nạn nhân được đưa đi cấp cứu

Video ghi lại thời điểm xảy ra sự việc

Ngày 19-3, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã có quyết định về việc tặng giấy khen cho 2 cá nhân là ông Trần Văn Biên, Phó Giám đốc Bệnh viện Hoàn Mỹ Vinh và ông Nguyễn Cao Việt, bác sĩ Khoa Ngoại tổng hợp 01, Bệnh viện Đa khoa TP Vinh, vì "Đã có thành tích xuất sắc kịp thời cấp cứu người bệnh tại cộng đồng, góp phần giành lại sự sống, lan tỏa y đức".

Thông tin bước đầu, trước đó, vào chiều 17-3, tại khu vực sân bóng chuyền trên địa bàn phường Vinh Hưng (tỉnh Nghệ An), có một người đàn ông khoảng 64 tuổi bất ngờ ngã quỵ khi đang chơi thể thao. Thời điểm này, bác sĩ Trần Văn Biên đang đưa con đi dạo gần đó, nghe tiếng hô hoán, lập tức chạy tới kiểm tra tình trạng nạn nhân.

Nhận thấy nạn nhân rơi vào tình trạng nguy kịch, bác sĩ Biên đã nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực ngay tại chỗ cho nạn nhân... Ít phút sau, bác sĩ Nguyễn Cao Việt có mặt, cùng phối hợp hỗ trợ cấp cứu nạn nhân trong lúc chờ xe cấp cứu đến hiện trường.

Nhờ được sơ cấp cứu kịp thời, nạn nhân sau đó có dấu hiệu hồi phục, có mạch và nhịp thở trở lại trước khi được đưa đến bệnh viện tiếp tục điều trị... Việc hai bác sĩ phản ứng nhanh, xử trí đúng trong những phút đầu được đánh giá là yếu tố quan trọng giúp giành lại sự sống cho người bệnh.

DƯƠNG QUANG