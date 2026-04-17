Văn hóa - Giải trí

Sách

Tặng hơn 22.000 sách đến thư viện, trường học

SGGPO

Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026 với thông điệp “Đọc sách góp phần kiến tạo tương lai”, Nhà xuất bản Kim Đồng trao tặng hơn 22.000 cuốn sách tới các thư viện, trường học ở nhiều địa phương còn khó khăn.

Nhiều hoạt động trao tặng, giao lưu, giới thiệu sách mới được tổ chức nhân Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 2026

Số sách được gửi tới các đơn vị thông qua Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Thư viện Quốc gia và một số sở văn hóa địa phương, nhằm góp phần thu hẹp khoảng cách tiếp cận tri thức giữa các vùng miền.

Dịp này, nhiều chương trình giao lưu, giới thiệu sách được tổ chức tại trường học, thư viện và không gian sách. Các hoạt động hướng tới việc đưa sách vào đời sống học đường, giúp học sinh hình thành thói quen đọc và tư duy độc lập.

Bộ sách đặc biệt dành cho thiếu nhi

Ở mảng xuất bản, NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều đầu sách dành cho thiếu nhi và bạn đọc trẻ. Đáng chú ý là bộ sách tranh Hạt mầm nhân cách, hướng tới giáo dục đạo đức qua những câu chuyện gần gũi; Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki - tác phẩm chuyển thể từ phim của Studio Ghibli; hay Chẳng có câu hỏi nào là ngớ ngẩn của Mike Rampton, khơi gợi trí tò mò và khả năng đặt câu hỏi ở trẻ.

Với bạn đọc trẻ, NXB Kim Đồng ra mắt Tủ sách Văn Trẻ bằng 2 ấn phẩm mở đầu là Đề Ngạn không mưa của Huỳnh Trọng Khang và Bước, Đài Loan tập tản văn giàu cảm xúc của Trần Minh Hợp. Cùng đó là các tác phẩm như Bám váy mẹ của Tạ Quốc Kỳ Nam hay Đi mô rứa? - Cố đô Huế trong lòng bàn tay, mang đến những góc nhìn mới mẻ về hành trình trưởng thành và khám phá văn hóa.

VĨNH XUÂN

Từ khóa

Ngày Sách và Văn hóa đọc 2026 văn hóa đọc ngày Sách NXB Kim Đồng

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Quyền Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập : Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Lê Minh Tùng

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Nguyễn Chiến Dũng

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: 08 65 11 22 55

Liên hệ quảng cáo :

08 65 11 22 55 sggponline@sggp.org.vn