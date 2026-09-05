Tặng hơn 50 xe đạp, 100 phần quà cho học sinh, hộ nghèo vùng biên giới Đồng Tháp

Sáng 5-9, Cục An ninh nội địa, Bộ Công an (A02) phối hợp Công an tỉnh Đồng Tháp tổ chức trao quà và phương tiện đi học cho học sinh, hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã biên giới Thường Phước, tỉnh Đồng Tháp, nhân dịp khai giảng năm học 2026-2027.

Đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc A02 và Công an tỉnh Đồng Tháp tặng quà các hộ dân

Hơn 50 xe đạp và 100 phần quà, tổng trị giá gần 200 triệu đồng, do cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc A02 cùng doanh nghiệp, mạnh thường quân đóng góp, được trao đến học sinh và các hộ dân khó khăn trên địa bàn.

Hoạt động nhằm hưởng ứng phong trào thi đua “Ba nhất” (kỷ luật nhất, trung thành nhất, gần dân nhất) do Bộ Công an phát động; đồng thời thể hiện tinh thần hướng về cơ sở, đồng hành, chia sẻ với người dân vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

50 chiếc xe đạp được trao đến các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình cũng góp phần gắn kết lực lượng công an với cấp ủy, chính quyền, MTTQ địa phương trong các hoạt động “Tình nghĩa vùng biên - Nâng bước em đến trường”, động viên học sinh, hộ nghèo và gia đình chính sách yên tâm học tập, ổn định cuộc sống, vươn lên.

Theo đại diện lãnh đạo A02, các hoạt động thiết thực này góp phần thắt chặt tình cảm, sự gắn bó giữa lực lượng Công an Nhân dân với chính quyền và nhân dân trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

HOÀI NAM