Tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế đầu tư hạ tầng cảng hàng không

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày báo cáo thẩm tra. Ảnh: VIẾT CHUNG

Trình bày dự thảo, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Minh cho biết, dự thảo bãi bỏ các nội dung: quy hoạch vùng thông báo bay; tạm giữ tàu bay, khám xét tàu bay; bỏ quy định kinh doanh dịch vụ bảo đảm hoạt động bay khỏi danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện để phù hợp với quy định của pháp luật về đầu tư...

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Minh. Ảnh: VIẾT CHUNG

Dự thảo sửa đổi quy định về danh mục phí, lệ phí và giá thuộc lĩnh vực hàng không để phù hợp với mục tiêu quản lý của Nhà nước theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí và giá; nâng cao chất lượng dịch vụ; tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không; đảm bảo thị trường hàng không được vận hành phù hợp với cơ chế thị trường theo định hướng của Nhà nước.

Thẩm tra về dự án luật, về đầu tư xây dựng cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng, cho biết, ủy ban cơ bản tán thành quy định tại dự thảo nhằm tạo hành lang pháp lý để huy động các nguồn lực ngoài nhà nước tham gia đầu tư, khai thác cảng hàng không, công trình tại cảng hàng không, vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, vừa tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh.

Phiên họp sáng 22-10

Về giá dịch vụ và phí, lệ phí thuộc lĩnh vực hàng không, đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định nhà chức trách hàng không Việt Nam, nhà chức trách an ninh hàng không Việt Nam… được giữ lại một phần hoặc toàn bộ phí thu được để hỗ trợ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, hợp tác quốc tế, đầu tư phát triển, hiện đại hóa nhằm nâng cao năng lực giám sát an toàn, an ninh hàng không theo tiêu chuẩn của ICAO. Điều này nhằm bảo đảm đủ nguồn lực cho các cơ quan này thực hiện nhiệm vụ gắn với mục tiêu bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hàng không, đáp ứng nhu cầu phát triển của hàng không trong nước, yêu cầu của ICAO, phù hợp với quy định của Công ước Chicago và thông lệ quốc tế.

Một số ý kiến đề nghị không quy định nội dung nêu trên, vì theo quy định của Luật Phí và lệ phí, Luật Ngân sách nhà nước thì toàn bộ khoản phí thu từ các hoạt động dịch vụ do cơ quan nhà nước thực hiện phải được nộp vào ngân sách nhà nước.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp tán thành với quy định “Nhà chức trách hàng không Việt Nam, nhà chức trách an ninh hàng không được hưởng hỗ trợ hàng tháng tối đa bằng 80% mức lương theo hệ số lương hiện hưởng (không bao gồm phụ cấp) từ nguồn phí để lại” nhằm bảo đảm thu hút và giữ được nguồn nhân lực chất lượng cao, đặc biệt là đội ngũ giám sát viên an toàn hàng không. Đây là một trong những nội dung thuộc cơ chế tài chính đặc thù đã được Thủ tướng Chính phủ cho phép áp dụng đối với cán bộ, công chức Cục Hàng không Việt Nam.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra cho rằng, để có cơ sở cho việc quy định nội dung này tại dự thảo luật, đề nghị cơ quan trình báo cáo, xin ý kiến cấp có thẩm quyền. Một số ý kiến đề nghị không quy định nội dung này tại dự thảo luật, vì Nghị quyết số 27-NQ/TW về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp đã yêu cầu “không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lương”.

PHAN THẢO